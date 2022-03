"Le mani in pasta", proiezione del docu-film in Fondazione Mirafiore

Venerdì 1° aprile, alle ore 18:30, la Fondazione Mirafiore proietterà il docu-film di Marino Branzino “Le mani in pasta” che racconta la missione di Anto, ragazzo diviso tra l’amore per il cinema e la video-arte e la passione per l’enogastronomia, nel documentare il suo incontro con alcuni uomini/azienda che, in contro tendenza alla globalizzazione, sono a capo di aziende famigliari di successo, profondamente radicate nel proprio territorio, ma con una visione e un respiro internazionale delle loro attività.

Attraverso i suoi occhi scopriremo le storie di Bruno Ceretto - proprietario delle Aziende Vitivinicole Ceretto, Oscar Farinetti – proprietario di Fontanafredda e di Eataly, Massimiliano Prete - guru della pizza contemporanea, Beppe Gallina - proprietario della pescheria con cucina Gallina e Martino Patti creatore della Cascina Badin.

La voce-pensiero di Anto tocca corde profonde e, oltre ad accompagnarci dai protagonisti della storia, si fa portavoce di una generazione che abbraccia le sfide del futuro, con coraggio e curiosità.

"Le mani in pasta vuole far conoscere al grande pubblico personaggi che, restando fedeli ai loro principi, alla loro morale e alle loro origini, sono riusciti, e riescono ancora oggi, a fare impresa in modo etico, esportando nel mondo i loro prodotti, ricavandone benessere per loro, per i loro collaboratori e per il territorio in cui sono profondamente radicati. Il film è anche un viaggio di formazione di Anto Biondo che non incontra solo delle belle realtà aziendali, ma incontra soprattutto delle belle persone che hanno dato vita a delle belle imprese. Il film, pur non tralasciando la storia delle loro aziende, si concentra sui personaggi, sulla loro morale, sulle loro personalità, i loro caratteri, il loro contesto e i loro sogni. I protagonisti raccontano di un amore totale per il proprio lavoro e di quanto la qualità del lavoro sia più importante del solo profitto”.

E per questa serata speciale i protagonisti del film, oltre ad essere sulla pellicola, saranno presenti anche in teatro per raccontarci di loro, del loro lavoro e della loro esperienza.

La partecipazione agli eventi è gratuita previa prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it. Per chi non potesse partecipare, gli incontri si potranno seguire anche in diretta streaming.

Si ricorda che per accedere al teatro, oltre alla prenotazione, sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 (come da regolamento).