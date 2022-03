Anche in provincia di Cuneo presidiano i lavoratori della Sanità pubblica

Nella mattinata di oggi, venerdì 25 marzo, si sono svolte le mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Pubblica e delle Funzioni Locali , con un presidio nazionale a Roma davanti alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze e contemporaneamente in tutto il Paese davanti alle Prefetture.



Carmelo Castello, Fabrizio Silvestro, Giovanni La Motta, rispettivamente Segretari Provinciali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl provinciali, promotori della mobilitazione che si è svolta a Cuneo a partire dalle 9 di fronte alla Prefettura, hanno dichiarato che: “È ora di dare risposte: vanno trovate le risorse per contratti e assunzioni". E ancora: “Servono risposte subito, professionali ed economiche, per le lavoratrici e i lavoratori che in questi ultimi due anni, in condizioni difficilissime, hanno garantito servizi essenziali e diritti costituzionali ai cittadini. C'è bisogno di stabilizzare il personale precario presente all'interno della Pubblica Amministrazione ed un piano straordinario di assunzioni capace di rispondere alle istanze della popolazione e finalizzato al rilancio del nostro Paese. In tal senso è necessario investire per l'oggi ed il domani anche in funzione dei fondi legati al PNRR, di più e meglio di quanto ad oggi deciso dal Governo. Se non arriveranno le risposte, siamo pronti a continuare ed intensificare la mobilitazione. Sia chiara una cosa: per costruire le risposte c'è bisogno di un'idea generale di Paese , solo così sarà possibile coniugare le legittime aspettative dei lavoratori pubblici con la necessità di una risposta sempre più vicina ai bisogni della gente, a partire dalle fasce più deboli della popolazione”.