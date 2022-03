A Revello torna il concerto di primavera

Torna, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, l'appuntamento con il concerto di primavera a Revello.

Ospite della serata il coro degli Alpini di Revello sez. ANA Monviso: saranno circa 25 elementi diretti da Gianfranco Cavallo

Il repertorio spazierà da brani della tradizione alpina ma non solo, con esecuzioni del coro a cappella e con accompagnamento della banda musicale che eseguirà nuovi brani anche attinenti alla musica leggera, al di là del repertorio tipicamente bandistico, sempre sotto la direzione del maestro Maurizio Caldera.

"Con entusiasmo torniamo finalmente a suonare presso il bocciodromo" - spiegano gli organizzatori - "per un appuntamento storico, in cui, nel raggiungimento del 18° anno, non poteva che scegliere come ospite il Coro Alpino, oltretutto dello stesso paese, fiore all'occhiello dell'intera sezione ANA Monviso".

Appuntamento domani, sabato 26 marzo alle 21 presso il bocciodromo. Ingresso con green pass