A TimeOut questa sera (ore 21) si parla di Play-Off e delle emozioni in casa Pinerolo! Ospiti Maria Luisa Cumino e Giulia Pascucci

Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2 giunto alla sua 22^ puntata. In questa nuova puntata si parlerà dello spareggio promozione tra l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e la Millenium Brescia, con la squadra di Marchiaro a un passo dal sogno chiamato promozione.

Grande spazio ovviamente alle sfide play-off. Ospite in studio l’esperta palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì Maria Luisa Cumino, mentre da Martignacco è previsto il collegamento con la schiacciatrice della Itas Ceccarelli Giulia Pascucci.

Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte con Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Febe Faure Rolland (Eur. Pinerolo), Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Dino Guadalupi (Hermaea Olbia), Matteo Lucchini (Fut. Busto Arsizio), Giulia Angelina (Fut. Busto Arsizio) e Daris Amadio (Ipag Montecchio).

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).