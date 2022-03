Alba Calcio, il messaggio di Christian Sobrero al termine dell'avventura in Coppa : "Ragazzi straordinari, ora testa al campionato"

L'Alba Calcio, perdendo in casa del Ciliverghe, ha salutato la fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza.

E' stato l'ultimo step di un percorso avvincente che ha avuto il suo momento magico nella conquista del trofeo regionale nello scorso mese di gennaio.

Il messaggio al team del dirigente Christian Sobrero: "E' terminato un percorso meraviglioso, condito con tanto sacrificio, lavoro e passione. Sicuramente meritavamo qualcosa di più per come abbiamo giocato ma usciamo a testa alta perchè nessuno si aspettava tutto ciò per come siamo partiti ad inizio anno. Grazie al lavoro dello staff e di tutta la società che non ha mai smesso di crederci e credere in questi ragazzi che sono stati straordinari... ora testa al campionato perché abbiamo ancora la possibilità di scrivere qualcosa che sicuramente rimarrà nella storia della nostra società."