Limone Outdoor Summer 2022: presentate in ATL le manifestazioni estive tra Alpi di Cuneo e Mar Ligure (VIDEO)

Sono state presentate presso la sede dell'ATL del Cuneese le principali manifestazioni estive outdoor in programma tra le Alpi di Cuneo e il Mar Ligure per l'estate 2022.

Si partirà sabato 18 giugno con la Granfondo La Via del Sale, gara MTB di 50 km che rientra nel circuito off road della Marathon Bike Cup. La GF partirà da Limone Piemonte il sabato mattina in direzione Liguria, mentre i bambini potranno cimentarsi con la gimkana della Baby Cup. Il 2 e 3 luglio sarà la volta del Cro Wild Trail, gara di ultra trail running di 90 km lungo lo spartiacque tra Italia e Francia, in single track. Il percorso segue parallelamente l'Alta Via del Sale con partenza da Limone Piemonte e proseguimento sulle orme dell'Uomo di Cro-Magnon verso Tenda, La Brigue, Saorge, Breil, Olivetta San Michele, Airole ed arrivo al mare di Ventimiglia. Di nuovo in sella alla bici per la Transalp Experience Limone - Sanremo in programma il 9 luglio. 2000 anni di storia in 95 km di pura bellezza lungo l'Alta Via del Sale, attraversando in bici panorami mozzafiato delle Alpi e del mare, con sguardi su tornanti vertiginosi e salite spettacolari. Dal 22 al 24 luglio Limone Piemonte ospiterà la tappa finale della gara di e-enduro, competizione agonistica con bici a pedalata assistita, molto tecnica e competitiva.

Info e programmi su www.visitcuneese.it