Sci alpino: combinata, titolo italiano giovani per Melissa Astegiano

Roberta Melesi si è assicurata l’oro della combinata agli Assoluti di Bardonecchia. La poliziotta lecchese ha chiuso con il tempo di 2’01″13, davanti a Nicol Delago (Fiamme Oro, vincitrice del superg del mattino) con un distacco di 0″30, terza posizione per Karoline Pichler (Fiamme Oro) a 82 centesimi. Per la 25enne di Ballabio si tratta del primo titolo italiano vinto in carriera.

Sul podio tricolore giovani si è issata in prima posizione Melissa Astegiano, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, seguita da Annette Belfrond (Centro Sportivo Esercito), che ha recuperato ben 20 posizioni rispetto al supergigante, al terzo posto Matilde Lorenzi (Sci Club Sestriere), decima nell’ordine d’arrivo.

La classifica di GP Italia giovani è stata vinta dalla stessa Astegiano, davanti a Matilde Lorenzi e Nicole Ploner.