Sci di fondo, EYOF 2022: Davide Ghio primo degli azzurri nella sprint di Vuokatti

Sono nuovamente i colori della Svezia a sventola sul primo e secondo gradino della sprint andata in scena a Vuokatti, dove si stanno svolgendo gli EYOF 2022. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Tove Ericsson seguita dalla compagna di squadra Elin Naeslund. Al terzo posto arriva un'altra soddisfazione per i colori azzurri: la medaglia di bronzo va alla veneta Iris De Martin Pinter dopo una bellissima prestazione e un testa a testa proprio con la Naeslund. Al 4° posto la valdostana di Gressoney, Nadine Laurent, e 6ª la bergamasca Lucia Isonni.

La cuneese Elisa Gallo non è riuscita a superare i quarti di finale e ha chiuso al 23° posto.

Finale emozionante, invece, tra i ragazzi: a sorpresa è medaglia d'oro il lettone Lauris Kaparkalejs che mette la freccia sul rettilineo finale ai danni dell'atleta di casa, il finlandese Ike Melnits, che si deve quindi accontentare della Medalgia d'argento. Terza piazza per lo svedese Ludvig Berg.

Il cuneese Davide Ghio, primo tra gli azzurri, si ferma alle semifinali chiudendo in 9ª posizione: prestazione più che positiva per l'atleta delle Fiamme Gialle. Gli azzurri Hannes Oberhofer e Alex Serafini non sono riusciti a superare i quarti e hanno chiuso al 19° e 30° posto. Eliminato in qualificazione Andrea Zorzi.