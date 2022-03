Volley A1F. Cuneo cerca il riscatto a Perugia nella penultima di regular. Stufi: "Priorità ritrovare il nostro gioco" (VIDEO)

Ultima trasferta in regular season per la Bosca S. Bernardo Cuneo, impegnata domani sera, sabato 26 marzo ore 20.30 (diretta tv su Rai Sport+), al PalaBarton di Perugia contro le locali della Bartoccini Fortinfissi.

Definitivamente tramontato l'assalto al sesto posto di Chieri (40 punti contro i 33 di Cuneo, 6 quelli ancora in palio), nelle ultime due giornate le Gatte avranno il compito di migliorare l'attuale ottava posizione ai danni di Firenze, davanti di 2 punti (35). Un compito non facile per Signorile e compagne, anche alla luce di quanto messo in mostra a Bergamo che lascia qualche perplessità in vista degli imminenti playoff.

"Incontriamo tutte squadre che lottano per la salvezza, che rischiano il tutto per tutto - commenta così la partita di domenica scorsa la centrale della Bosca S. Bernardo Cuneo, Federica Stufi -. A Bergamo siamo partite bene, abbiamo anche ripreso un set che sembrava perso, poi però loro hanno tirato fuori qualcosa in più ed alla fine è stata tutta una lotta. La settima posizione? Una volta che sei dentro ai playoff la posizione conta poco. La priorità è ritrovare il nostro gioco, esprimere al meglio la nostra pallavolo e giocarci i playoff con il coltello tra i denti".

Federica Stufi analizza le avversarie perugine: "Sappiamo di giocare contro una squadra con l'acqua alla gola, tale e quale a Bergamo. Dovremo rimanere lucide e convinte della nostra forza".

L'undicesima di ritorno potrebbe esprimere già alcuni verdetti: se Roma riuscisse a battere Trento condannerebbe le trentine all'A2, compiendo nel contempo un notevole passo in avanti verso la permanenza nella massima serie. Altra partita interessante sarà quella di Firenze, al termine della quale le toscane potrebbero addirittura mettere il sigillo al settimo posto finale battendo Bergamo. Tutto ciò nel caso, ovviamente, le ragazze di Pistola incappassero in un'altra sconfitta in Umbria: calcoli e supposizioni che il campo sarà chiamato a confermare o smentire, ma Cuneo dovrà essere innanzitutto padrona di se stessa.

Nel video a seguire l'intervista completa a Federica Stufi.