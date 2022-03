Nuovo rinvio per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che non sarà di scena, come previsto dal calendario, domenica 27 marzo sul campo del Delta Group Porto Viro.

L'incontro è stato infatti rinviato a data da destinarsi in seguito al riscontro di alcuni casi di positività all’interno del gruppo squadra nerofucsia.

Slitta ancora, dunque, il ritorno in campo dei ragazzi di Serniotti il cui match contro Lagonegro dello scorso turno era stato a sua volta rinviato.