A Cortemilia il nuovo digitale terrestre si sta rilevando un flop

Da martedì 8 marzo la ricezione del digitale terrestre è… peggiorata. Almeno per il territorio del Comune di Cortemilia dove la situazione già non idilliaca, si è decisamente complicata. Oltre il danno la beffa, perché l’adeguamento alle nuove tecnologie, se non si è già in possesso di una televisione in HD, ha costretto diversi utenti o ad acquistare un TV nuovo o un decoder apposito.

Non è bastato per questa zona dell’Alta Langa dove già normalmente la ricezione dei canali tematici RAI, e altre emittenti era difficile. Ora, dopo il nuovo switch-off digitale, sono visibili solo i canali convenzionali RAI e Mediaset, le emittenti locali e il TG Regionale ma della Lombardia.

Le proteste non mancano ed il Comune si sta impegnando per risolvere la situazione, come afferma il sindaco Roberto Bodrito: «Un ispettore Rai di Torino ci ha consigliato di puntare il segnale del ripetitore di località Castella verso quello di Perletto, o di attivare un collegamento via satellite. Come Comune stiamo valutando le due opzioni ed i relativi costi».

E dietro questo problema c’è una storia ben chiara: «Anni fa era stato messo dalla RAI il ripetitore a Perletto. La zona di Cortemilia non riusciva a ricevere il segnale, e l’allora Comunità Montana aveva piazzato l’attuale ripetitore in Loc. Castella. Il ripetitore è poi passato dalla RAI al Comune di Cortemilia come Unione Montana. Il nostro intento principale è quello di ricevere il segnale da Perletto installando un apparecchio sul ripetitore così da potenziarlo.

La soluzione del satellite è più complicata per ora: se da un lato l’utente può ottenere un decoder satellitare scontato, dall’altro dovrebbe installare la parabola, che ha un costo. Stiamo comunque valutando con la Regione Piemonte la possibilità di far ottenere ai cittadini uno sconto anche su questa. Il problema è sicuramente da risolvere, e va avanti da anni, ma ora la situazione non è tollerabile perché invece di migliorare sembra di essere tornati indietro nel tempo».