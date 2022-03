Backstage, rivedi la puntata dedicata all’emergenza animali in Ucraina

L’ultima puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda giovedì 24 marzo e condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, è stata dedicata all’emergenza animali in Ucraina.

Ospite in studio il presidente della L.I.D.A. di Cuneo Roberto Russo. “Chi salva una vita salva il mondo intero”: questo il motto promosso dall’associazione che ha offerto il suo sostegno agli animali colpiti dalla guerra. Cani, gatti…anche per loro è emergenza, come ha ricordato anche l’Oipa, l’organizzazione internazionale protezione animali. Nella puntata sono stati raccontati i viaggi organizzati dalla L.I.D.A. di Cuneo per portare in Polonia e in Romania aiuti per cani e gatti.

A chiudere, l’artista Danilo Paparelli con le sue vignette. Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano. Autrice del programma Charlotte Braghin.

Rivedi la puntata: