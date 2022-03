Alessandro Calabrese nuovo direttore di Mondovicino Outlet Village

Promos, società italiana leader nel comparto outlet, annuncia la nomina di Alessandro Calabrese a nuovo direttore del Mondovicino Outlet Village.



Con una formazione in ambito economico, Alessandro Calabrese, dopo aver maturato una forte esperienza nel mondo finanziario, nel 2016 entra nel settore del retail real estate dove inizia la sua carriera in Neinver, dapprima in ruoli amministrativi per i centri italiani del gruppo, e in seguito occupandosi del coordinamento della funzione Retail per i punti vendita di Vicolungo the Style Outlets, con focus sul settore Food & Beverage e su un portfolio di marchi internazionali.



"Sono molto onorato di essere stato scelto per coprire questa posizione – dichiara il neodirettore Alessandro Calabrese -. È per me una straordinaria opportunità professionale in un settore che mi ha sempre affascinato. Iniziare un nuovo incarico è sempre molto stimolante e sono certo che, insieme a tutto il team, si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati, primo tra una ancor più forte valorizzazione del territorio su cui sorge la struttura. Il contesto territoriale rappresenta un valore e una risorsa molto importante e continuerò a lavorare al fianco della proprietà in stretta sinergia con le realtà locali e le Istituzioni”.



Riguardo al suo ingresso Tomaso Maffioli, amministratore delegato di Promos dichiara: “Siamo lieti che un professionista come Calabrese abbia accettato la nostra proposta. Abbiamo scelto di affidare a lui la direzione di questa struttura con l’obiettivo di renderla più appealing per un cliente internazionale e incrementarne il valore sul mercato e sono certo che, grazie alla sua solida esperienza e alla sua visione innovativa, saprà raggiungere traguardi interessanti.”



Fondata nel 1990, Promos ha contribuito a sviluppo, crescita e promozione di numerosi progetti immobiliari commerciali, sia in Italia che all'estero (Cina, Polonia e Romania) arrivando a promuovere in Italia 9 strutture outlet, per un totale di oltre 1.500 negozi e 300.000 mq, pari al 40% del mercato totale.

Con oltre 2 miliardi di investimenti sviluppati, 500.000 mq di progetti promossi e realizzati, 150.000 mq di strutture commerciali gestite e oltre 800 brand partner, è una tra le aziende familiari di riferimento nel settore e, attualmente, la società italiana leader nel comparto Outlet, con oltre 500 store under management e numerose strutture in portfolio tra cui Valmontone Outlet Village, Città Sant’Angelo Outlet Village e Le Vele di Desenzano.