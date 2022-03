I vantaggi di una vacanza in campeggio

Fare una vacanza in campeggio potrebbe essere un’idea alternativa al solito mare o alla solita montagna. Se ti piace la natura e vuoi entrare a stretto contatto con essa, senza pretendere i confort ma accontentandoti di pochi elementi essenziali, allora devi fare l’esperienza di campeggiare. Non occorre nemmeno allontanarsi più di tanto per porre in essere questo tipo di vacanza, in Italia ci sono molte zone in cui sostare e dormire nel sacco a pelo come le zonecamping Follonica. Se quindi stai facendo questo tipo di pensiero per la tua prossima vacanza, ti diciamo noi quali sono i vantaggi del campeggio e ti faremo venir voglia di provarci.

Piazzole di sosta confortevoli

Sia che tu parti in camper, sia che tu parti in auto e vuoi montare tenda, le zone campeggio sono dotate di ottime piazzole di sosta che forniscono ogni confort necessario per rendere la tua vacanza fattibile. Servizi igienici, acqua potabile, allaccio della corrente elettrica, minimarket sono solo alcuni dei servizi che in queste piazzole puoi trovare.

Nei camping super organizzati, ricordiamo, è facile anche che tu possa trovare servizi di connessione ad internet. Vero è che il principio del campeggio è staccare la spina con la vita monotona e stressante, vero è che devi disintossicarti, ma diciamoci la verità, lo sfizio di condividere sui social gli scatti che facciamo in vacanza è molto più forte di noi. Per cui anche da questo punto di vista non ci sarebbe alcuna mancanza durante la tua vacanza in tenda.

Vita all’aria aperta

Come messo in risalto già nel paragrafo introduttivo un vantaggio del fare campeggio è la possibilità di entrare in contatto con la natura. Avrai la possibilità di fare escursioni, trekking, dormire all’aria aperta sotto le stelle, vivere con minimalismo ma imparando ad apprezzare tutto quello che di bello la Terra ha da offrire.

Pensa ad esempio ad una piazzola di sosta per campeggiare sulla spiaggia o poco distante dal mare. Ci sono tantissime zone simili che ti permetteranno di fare a qualunque ora le nuotate a largo, che ti permetteranno di apprezzare l’ambiente marino in ogni suo perché.

Risparmio economico

Il risparmio economico è un ulteriore fattore da considerare nella scelta di una vacanza in campeggio. Sicuramente costa molto meno pagare la sosta in piazzola piuttosto che prenotare un albergo, e anzi, se sosti in una zona free e gratuita risparmierai ancora di più. Se sai accontentarti di poco, non devi fare altro che scegliere il posto giusto per sostare: ne guadagnerai di salute e di soldi.

Libertà di movimento

Non nascondiamoci: il campeggio ti permette di avere maggiore libertà di movimento. Puoi allontanarti in totale sicurezza per fare escursioni, per visitare qualche museo o il centro della città, non dovrai preoccuparti di nulla.La libertà di movimento si correla anche sulla questione degli spostamenti in campeggio dove non ci sono vincoli né di orari né di abbigliamento, ovviamente nel pieno rispetto delle più basilari regole fondamentali di convivenza, e di rispetto reciproco.

Condivisione di gruppo

Il campeggio è sinonimo di condivisione di gruppo. Da un lato ti mette in contatto con nuove persone e ti permette di stringere nuove amicizie. Dall’altro è la vacanza perfetta da fare con amici e parenti, per divertirsi nelle più facili e allegre attività all’aperto. Potrete fare tutti insieme sport, escursioni, passeggiate, attività di ogni genere e specie. Anche perché lo spazio all’aperto è sufficiente e ti permette di spaziare tra una cosa e l’altra. Se ad esempio altri campeggiatori organizzano piccole sfide o barbecue a cena, puoi unirti alla combriccola e stringere amicizia. Vedrai che sarà ancora più stimolante.