La ricetta per preparare una torta al ginseng e scaglie di cioccolato!

Avete mai pensato di preparare una torta al ginseng?

Partendo da un normale pan di spagna da realizzare con preparati per ginseng allo stesso modo con cui si preparerebbe una torta al caffè, e da farcire con una crema che sia anch’essa al gusto di ginseng, si può ottenere un dolce molto gustoso e particolare!



Se non amate il caffè e non puoi berlo o semplicemente se sei amante del ginseng e dei dolci questa torta fa proprio al caso vostro. Sicuramente molto particolare, dall’inconfondibile sapore di caffè e semplice da realizzare. Seguite attentamente tutti i passaggi per ottenere uno straordinario risultato.



Ingredienti per il pan di spagna al ginseng:

- 150 g di farina 00

- 150 g di zucchero

- 4 uova intere ed 1 tuorlo

- 2 cucchiai di ginseng raffreddato

- q.b. di sale

- 1 pizzico di bicarbonato

- burro per la teglia



Ingredienti per la farcia al ginseng:

- 200 ml di panna da montare fredda

- 50 ml di panna spray

- 2 tazzine di ginseng freddo



Decorazioni:

- scaglie di cioccolato





IL PROCEDIMENTO PER PREPARARE LA TORTA AL GINSENG E SCAGLIE DI CIOCCOLATO.



Iniziamo la ricetta preparando il pan di spagna al ginseng:



1) Mettete in una boule di vetro le uova intere ed il tuorlo con lo zucchero.

2) Mescolate con la frusta elettrica per circa 20 minuti.

3) Setacciate la farina, mescolatela con bicarbonato e sale prima di versarla gradualmente nel composto mescolando con delicatezza ed attenzione per non creare grumi.

4) Una volta ottenuta la giusta consistenza, vellutata e morbida, aggiungete due cucchiai di ginseng raffreddato e continuate a mescolare con movimenti dal basso verso l’alto.

5) Imburrate ed infarinate una teglia di 22-24 cm e versate il composto in modo omogeneo.

6) Inserite la teglia nel forno statico preriscaldato a 170° a forno statico.

7) Fate cuocere per circa 30-35 minuti.

8) Controllate con uno stuzzicadenti la cottura del pan di spagna e lasciate raffreddare per 10/15 minuti su un piano fuori dal forno.





Ora prepariamo la farcia al ginseng:



1) Preparate due tazzine di ginseng e lasciatelo in frigo a raffreddare per circa 20 minuti.

2) Per velocizzare il processo di raffreddamento potete metterlo anche 5 minuti in freezer.

3) Versate in un pentolino la panna fredda, lo zucchero e il ginseng.

4) Montate con le fruste elettriche per circa 3 minuti fino ad ottenere un composto morbido, spumoso e leggero.

5) Prelevate circa un terzo del composto ed in una boule mescolatelo con la panna spray per ottenere una crema più chiara con cui farcire la torta.





Componiamo la torta al ginseng!



1) Prestando molta attenzione tagliate il pan di spagna per ottenere tre strati,

2) Disponete il primo e versate la crema al ginseng più scura, quella senza la panna spray, in modo omogeneo. Potete aggiungere anche in questa fase qualche scaglia di cioccolato.

3) Riponete sulla crema l’altro strato di pan di spagna e proseguite versando la crema più chiara e di quantità inferiore. Anche in questo caso potete aggiungere qualche scaglia di cioccolato.

4) Infine disponete l’ultimo strato di pan di spagna e cospargetelo di scaglie di cioccolato.





La vostra torta al ginseng è pronta per essere gustata a colazione, merenda o come spuntino spezzafame!