In piazza Galimberti a Cuneo grande Festa del 118 [FOTO E VIDEO]

Grande partecipazione oggi, sabato 26 marzo, in piazza Galimberti a Cuneo per la Festa del 118, un evento che celebra i 30 anni del "sistema di emergenza" della Granda.

Presenti medici, infermieri, tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, la Protezione Civile, gli Alpini, i volontari della Croce Rossa, delle Misericorsie e dell'Anpas. Tante divise e tanti colori per animare questa giornata di festa.

Ricco anche il parterre di ospiti che hanno parlato sul palco allestito nel salotto buono di Cuneo.

L'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi indossava orgoglioso il giubbotto del 118: “Il nostro 118, nei due anni di pandemia, ha dato prove straordinarie. Una squadra che ha saputo ottimizzare risorse scarse. Ce l'hanno messa tutta, ci hanno messo il cuore. Quest'anno contiamo 440 mila interventi di vario tipo. Medesimi numeri negli anni prima. Questa squadra di medici infermieri, tecnici e amministrativi - supportata da oltre 29 mila volontari – non si è mai tirata indietro, anche durante la prima ondata di pandemia, quando non c'erano vaccini e nemmeno dispositivi di protezione, dando prova di generosità, cuore, senso civico e altruismo. Un ringraziamento infinito a tutti coloro che hanno collaborato a soccorrere i nostri malati. Un applauso ai volontari e ai centodiciottisti!”

Erano presenti anche il sindaco di Cuneo Federico Borgna, il direttore Aso Santa Croce e Carle Elide Azzan, il direttore generale Asl CN1 Giuseppe Gerra, il direttore generale Asl CN2 Massimo Veglio, il viceprefetto Maria Antonietta Bambagiotti, il Questore Nicola Parisi, il coordinatore regionale delle Centrali Operative del 118 Danilo Bono, il direttore della struttura complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della provincia di Cuneo Luigi Silimbri, Enrico Collidà per la Fondazione CRC, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il vescovo di Cuneo Piero Delbosco.

Ha presentato Lina Turco. Nel pubblico molti sindaci e amministratori del territorio. Tra questi il primo cittadino di Mondovì Paolo Adriano, di Savigliano Giulio Ambroggio, il vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero e l'assessore Luca Serale.

Ecco il video della simulazione di soccorso:

Fino alle 19 di sabato 26 marzo, la popolazione avrà modo di incontrare gli operatori del soccorso attraverso simulazioni, laboratori per grandi e piccini, stand e momenti di confronto. Una vera e propria giornata di festa e di grazie a chi interviene in tutti gli scenari di emergenza, dagli incidenti alle calamità ai soccorsi in montagna a qualunque situazione in cui sia necessario un intervento urgente ed emergenziale.