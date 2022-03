Fratelli d’Italia in piazza ad Alba per la campagna tesseramenti

Il gruppo albese di Fratelli d'Italia ha dato avvio una campagna per i tesseramenti che si svilupperà con una serie di gazebo in piazza, iniziati questa mattina (sabato 26 marzo) al mercato di piazza Cagnasso.

“La campagna di tesseramento ad Alba prosegue molto bene – commenta il coordinatore locale Giulio Abbate –, c’è grande interesse verso le proposte del gruppo e del partito, così come c’è molto rispetto per le posizioni coerenti di Giorgia Meloni, mentre si conferma il grande affetto e la stima verso Guido Crosetto, a cui siamo tutti legati”.



Emanuele Bolla, assessore comunale eletto nella lista di Fratelli d’Italia, aggiunge: “Ci siamo confrontati con i cittadini anche sul programma che stiamo realizzando ad Alba e devo dire che è riconosciuto il grande impegno dell’amministrazione guidata con responsabilità dal sindaco Carlo Bo. Le persone apprezzano il lavoro serio per la realizzazione delle grandi opere e per mettere in sicurezza la città, così come l’impegno per il sociale, per i cittadini in difficoltà, per i grandi eventi e per il turismo. Superata la prova del Covid, questo giudizio favorevole ci spinge a fare ancora meglio nella seconda metà del mandato, consapevoli che la strada intrapresa ci porterà a realizzare molto del nostro programma amministrativo”.

I gazebo di Fratelli d’Italia proseguiranno nelle prossime settimane.