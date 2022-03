Anche Alba tra le "mille piazze" coinvolte nella manifestazione nazionale di Italia Viva

Anche la città di Alba ha partecipato alla giornata delle "1000 piazze x l'Italia" decisa dall’assemblea nazionale di Italia Viva, tenutasi a Roma a fine febbraio.

Presenti i due nuovi coordinatori Vanna Burdese e Mario Drago, con la coordinatrice provinciale Marta Giovannini e diversi iscritti al partito.



"E’ stata una giornata importante - dichiarano gli organizzatori - di tesseramento, ascolto dei cittadini, per ritrovarsi fra la gente, non solo per parlare delle cose fatte, ma per confrontarsi seriamente sui temi d'attualità. Noi crediamo che sia stato un errore il fatto che i governi giallo-verde e giallo-arancione ci abbiano resi dipendenti dalla Russia per l'energia e vogliamo che si sviluppino politiche energetiche serie, per rendere gli italiani davvero indipendenti e autosufficienti, invece che vittime del caro bollette e delle speculazione. Riteniamo che l'Europa sia importante per noi e noi per l'Europa: se siamo troppo piccoli e soli non contiamo nulla, come europei invece abbiamo un peso nel mondo".



"Pensiamo – proseguono – che la via per risolvere il conflitto sia la diplomazia ma anche una giusta, consapevole, fermezza. Noi crediamo che la giustizia sia, per ogni cittadino, un bene primario e per questo vogliamo che l’Italia sia sempre più giusta. Pensiamo che le tasse siano oggi troppo alte e proponiamo di tagliare l'Irpef e di introdurre sgravi veri per le aziende. Crediamo che le grandi opere incompiute, in cui sono stati spesi molti soldi dei cittadini, vadano portate finalmente a compimento. Ciò vale anche per l'autostrada Asti-Cuneo, che il nostro territorio attende da 30 anni".