Anche una delegazione cuneese ad Asti per la visita di Carlo Calenda

Era presente anche una delegazione cuneese ieri ad Asti, per la visita del segretario nazionale di Azione Carlo Calenda ( leggi anche qui ).



In rappresentanza della provincia di Cuneo, oltre al deputato e vicesegretario di Azione Enrico Costa, erano presenti Nicola Chionetti, Silvio Artusio Comba, Massimo Marengo, Giacomo Prandi e Leonardo Foratan.



Nicola Chionetti, membro della segreteria regionale, dichiara: "Azione sta crescendo, compiendo anche scelte coraggiose, come quella di correre da soli in alcune realtà. Il nostro obiettivo è affermare le ragioni della buona amministrazione e dei territori del Piemonte che produce e lavora sodo, eppure sovente lasciato ai margini. Il momento è difficile, ma la nostra gente proprio per questo ha bisogno di risposte solide".