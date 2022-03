"Da Compagnia di San Paolo fondi ai Comuni sui progetti Pnrr: perché Savigliano non figura?"

Riceviamo e pubblichiamo.



Ci spiace prendere atto che il Comune di Savigliano non è presente nell’elenco dei comuni che godranno dei finanziamenti della fondazione Compagnia di San Paolo per attivare e implementare competenze funzionali allo sviluppo di progetti da inserire nel Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)



Tali finanziamenti, utilissimi ai fini di una corretta progettualità in ambito del Pnrr sono stati peraltro erogati ai Comuni di Bra, Saluzzo, Scarnafigi, Lagnasco e tanti altri.



Non sappiamo se il mancato finanziamento della nostra Città sia dovuto alla bocciatura dei progetti inviati o al fatto che l’Amministrazione comunale non ne ha presentato alcuno. Resta il fatto che Savigliano ha perso un’importante opportunità di crescita e occupazione giovanile



La lista civica Impegno per Savigliano