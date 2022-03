Cuneo, alle comunali in campo anche “Io Apro Rinascimento Vittorio Sgarbi"

Il movimento politico «Io Apro Rinascimento», di cui Vittorio Sgarbi è presidente, sarà presente alle prossime elezioni amministrative di Cuneo a sostegno del già consigliere comunale Giuseppe Lauria che si candida a sindaco con la sua omonima lista civica.



Spiega Umberto Carriera, segretario nazionale del neonato partito, noto per le sue posizioni contrarie al certificato verde: «Come atto d'amore verso una città simbolo della bellezza, ma avvilita dall'arroganza del potere locale abbiamo deciso di dare il nostro contributo. “Io Apro Rinascimento" sarà presente in appoggio alla lista civica del consigliere comunale Giuseppe Lauria, l'unico che ha fatto opposizione, e che rappresenta, comunque, una credibile alternativa di governo al vuoto di questi anni. Siamo fiduciosi di intercettare il voto dei delusi, dei tanti che alla scorsa tornata non sono andati a votare, un mondo spesso mai davvero considerato».