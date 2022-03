Calcio Serie D, 29^giornata: i risultati degli anticipi, pareggi in rimonta per Bra e Saluzzo

Corposo programma di anticipi per quanto riguarda la 29^giornata del girone A di Serie D con sette incontri su dieci disputati nel pomeriggio odierno.

Da rimarcare il pareggio in rimonta del Bra che ha impattato per 2-2 sul campo dell'Asti grazie alle reti di Capellupo su rigore e Marchisone. Pari anche per il Saluzzo: 1-1 in casa con il Pont Donnaz (gol granata di Cinquemani in pieno recupero).

Vittorie pesanti di Caronnese, Gozzano, Sestri Levante e Ticino rispettivamente contro Lavagnese, Vado, Borgosesia e Chieri; Imperia-Ligorna a reti bianche.

Il turno sarà completato dagli incontri in programma domenica (fischio d'inizio ore 15): Fossano-Casale, Varese-Derthona e la sfida al vertice Novara-Sanremese.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI

Gozzano-Vado 3-0

Asti-Bra 2-2

Lavagnese-Caronnese 1-2

Borgosesia-Sestri Levante 0-1

Chieri-Rg Ticino 0-1

Imperia-Ligorna 0-0

Saluzzo-PDHAE 1-1

CLASSIFICA

Novara* 62, Sanremese* 56, Varese* 47, Borgosesia, Derthona** 44, Casale**, Chieri 41, Ligorna, Bra 40, Gozzano 39, Sestri L, Vado 38, Caronnese, Pont Donnaz 37, Ticino 34, Asti 33, Fossano* 31, Imperia 28, Lavagnese 21, Saluzzo 17

*una partita in meno; **due partite in meno