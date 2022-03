Granda Volley Academy: Cuneo campione provinciale U18

Arriva con la primavera il primo successo stagionale della Granda Volley Academy, società che cura il settore giovanile della Cuneo Granda Volley: nella serata di lunedì 21 marzo, nel rinnovato impianto di via Bassignano, le ‘gattine’ dei coach Liano Petrelli e Stefano Cavallera conquistano il Campionato Territoriale Under18 sconfiggendo le seconde della classe de L’Alba Volley. Dinnanzi ad un numeroso pubblico, composto anche da dirigenti cuneesi e autorità Fipav tra cui il presidente del Comitato Paolo Bertone, le cuneesi hanno conquistato con merito i tre punti in palio.

Dopo l’iniziale equilibrio, l’andamento dell’incontro viene riassunto dal punteggio finale (3-0) e dai relativi parziali (25-15 / 25-11 / 25-12) che be descrivono la netta prevalenza delle atlete di casa.

Tra le qualità delle biancorosse che hanno portato alla vittoria del titolo ci sono, oltre al potenziale tecnico, la determinazione ed il gioco di squadra: caratteristiche esaltate in almeno due episodi della partita. Nel primo Alessandra Montabone si ‘schianta’ contro il muro oltre alle panchine per difendere un pallone dato per perso: talmente alto lo stupore per il recupero da parte del pubblico e delle avversarie che a Celeste Sposetti Perissinotto basta appoggiare il pallone in bagher oltre alla rete per ottenere il punto. Il secondo riguarda la chiusura dell’incontro, una lunga azione con più rigiocate che coinvolgono tutte le cuneesi in campo e, dopo l’ennesima difesa del libero, è Giada Cattaneo con un bel attacco a portare il titolo a Cuneo.Il percorso della Cuneo Granda Volley Rossa nel campionato U18 è altisonante: 15 partite disputate, 15 vittorie, 45 set vinti, 1 set perso (contro le ‘cugine’ della Cuneo Granda Volley Bianca). Emerge in particolare la presenza durante le diverse gare di giocatrici classe 2006 e 2007 che si sono inserite nella squadra immediatamente, sfruttando al massimo l’occasione a loro concessa. La vittoria nel campionato territoriale non era scontata ad inizio stagione e l’ottimo lavoro degli allenatori Liano Petrelli e Stefano Cavallera aiutati dal preparatore atletico Francesco Lingua ha permesso una crescita tangibile in tutti gli aspetti del gioco delle ‘gattine’.Dopo la consegna del Trofeo da parte del presidente Paolo Bertone, le cuneesi sono tornate in campo già nella serata di mercoledì per completare il girone già matematicamente vinto. La trasferta con il P.G.S. El Gall si è chiusa con l’ennesima vittoria, una gara a senso unico affrontata con grande serenità, impreziosita da scambi pregevoli per potenza e tecnica. Petrelli, supportato per l’occasione da Francesco Lingua, schiera anche la giovanissima centrale Maddalena Viglietti che disputa una partita sul livello delle compagne, prendendosi anche la soddisfazione di chiuderla con un ace. Il costante inserimento di ragazze della Under16 Rossa dimostra l’orientamento verso una crescita corale della Academy, mettendo in risalto non solo nuovi talenti ma anche l’ottimo lavoro dei colleghi allenatori Luca Peron e Martina Delfino.

Ecco nel dettaglio le campionesse territoriali Under 18 e lo staff della Cuneo Granda Volley Rossa: palleggiatrici: Irene Mangano, Anna Testa, Viola De Carlini; opposte: Chiara Fabbrini, Carola Giuliano, Giorgia Oliva; schiacciatrici: Beatrice Battistino, Alessandra Montabone, Giada Cattaneo, Giorgia Cassini; centrali: Camilla Basso, Gaia Ulligini, Vanessa Faieta, Serena Tomatis; liberi: Celeste Sposetti Perissinotto, Elisa Giubergia, Palladino Matilda; allenatore: Liano Petrelli; vice allenatore: Stefano Cavallera; preparatore atletico: Francesco Lingua; dirigente accompagnatore: Claudio Chinaglia; massaggiatore: Andrea Arcangeli; scoutman: Fabio Genre.

Le dichiarazioni di Petrelli e Cavallera: «Bello poter festeggiare questo primo traguardo stagionale con l’apporto di tutte le atlete, con una prestazione di grande continuità e davanti ai nostri tifosi. Sedici gare affrontate con attenzione e serietà cercando di tirare fuori sempre il meglio per giocare una buona pallavolo. Ora l’asticella si alza perché ci aspetta la fase regionale ma lavoreremo con ancor più impegno e maturità per farci trovare pronti».

Sconfitta in trasferta per la squadra Bianca dell’Under 18, in corsa nel girone 5°-9° posto. Nonostante la brutta prestazione con le rivali de L’Alba Volley, le ragazze di coach Francesconi mantengono la vetta in concomitanza proprio con le albesi e PlayAsti. Tra le cuneesi da segnalare le buone prestazioni di Ferrero e Beccaria.

Buona prova per l’Under 16 Rossa che domina gli ottavi di finale provinciali contro il P.G.S. El Gall. Partita mai messa in discussione dove coach Peron riesce a giocare tutte le sue carte. La prossima settimana vedrà le cuneesi impegnate nei quarti provinciali contro il volley Canelli, le due squadre non si sono ancora mai affrontate ma sarà una partita da dentro e fuori, chi riuscirà a vincere passerà in semifinale provinciale e alla fase regionale. Brutta sconfitta per la squadra Bianca che cede il passo alle ‘cugine’ del network della Pallavolo Valle Belbo. Le cuneesi non approcciano il match con il giusto ‘piglio’ e, sopraffatte dall’emozione, risultano incapaci di esprimere le reali doti tecniche. Parola d’ordine ‘resettare’ e ripartire per ritornare in campo con le rivali monregalesi con più personalità. La formazione Gialla, invece, è scesa in campo ad Asti per la prima giornata del girone finale 17°-24° posto. Le giovani ‘gattine’ di Cuneo si sono ben comportate per i primi tre set ma, nel momento in cui era possibile affondare il colpo, sul risultato di 2-1 in favore delle astigiane, si sono spente lasciando inspiegabilmente l’intera posta in palio alle avversarie.

Quarto di finale da retrogusto amaro per le biancorosse dell’Under 14 Rossa. Nei primi due set le due squadre sfidanti non riescono ad esprimersi al meglio ma le padrone di casa, con una buona gestione della battuta e una buona fase d’attacco, si portano avanti 2-0. Nel terzo parziale l’imprevisto: Mastrangelo, ricadendo da un salto, finisce a terra dolorante ed è costretta a lasciare il campo. Dopo una lunga pausa le squadre riprendono a giocare ma per le cuneesi purtroppo non c’è nulla da fare. Le ospiti di Canelli prendono fiducia e riescono a superare una squadra senza identità accedendo ai quarti di finale. Sconfitta più netta per la formazione Bianca che, nella trasferta di Marene, partono con un ormai consueto calo di concentrazione che genera tanti errori in tutti i fondamentali. Nel secondo set, con grinta e sicurezza, le cuneesi costruiscono un buon vantaggio che, però, non riescono ad amministrare. I troppi errori delle biancorosse, soprattutto in attacco ed al servizio, consentono alle centallesi di vincere il parziale e la partita senza grosse difficoltà.

L’Under 13 della Cuneo Granda Volley è costretta alla resa con la capolista Alba che, in tre set ‘fotocopia’, conquista l’intera posta in palio. In tutte le frazioni, equilibrio solo nella fase iniziali prima dell’accelerata decisa da parte delle padrone di casa che prendono il largo: sprazzi di buon gioco da cui ripartire per portare dei risultati positivi nelle prossime gare della seconda fase.

Importante vittoria della Prima Divisione Rossa che tra le mura di casa sconfigge la capolista del girone. Con una prestazione sontuosa in battuta e ‘gagliarda’ negli altri fondamentali le ragazze di coach Peron si aggiudicano il big match con le canalesi mantenendo saldo il quarto posto. Da segnalare gli ingressi di Mastrangelo e Tonello (U14 e U16). Il prossimo appuntamento riserva un’altra partita interessante, sempre in casa contro la vice-capolista P.G.S. El Gall. Vittoria anche la squadra Bianca che si impone al tiebreak nella trasferta di Boves. L’incontro ha evidenziato la parità di prestazioni delle squadre in campo: il quinto set si è concluso con un errore in ricezione della squadra bovesana che ha firmato il 14-16 finale. Buona partita di Teppa e Ferrero.

Nel campionato CSI la formazione Juniores non riesce nell’intento di superare la valida formazione del Valle Po, molto efficace in battuta. Peccato non aver concretizzato la rimonta nel secondo set, passando dal 7-15 al 23-20, salvo poi cedere nel finale. Buona vittoria per le Allieve che superano 3-0 le rivali dal Villanova Volleyball.