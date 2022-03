Volley A1F. Cuneo, 3 punti a Perugia nel segno di Kutznetsova: Bosca S. Bernardo vittoriosa 3-1

La Bosca S. Bernardo Cuneo torna dall'ultima trasferta stagionale di regular season facendo bottino pieno: 3-1 (25-21/23-25/22-25/24-26) per le ragazze di Pistola sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia nell'anticipo della 25ª giornata. Tre punti importantissimi delle Gatte nella rincorsa verso il settimo posto, che Signorile compagne si godono almeno per un giorno avendo momentaneamente superato Firenze: 36 punti per Cuneo, 35 quelli delle toscane.

Vittoria nel segno di Sofya Kutznetsova, premiata Mvp dell'incontro. La russa, entrata a metà del primo set a rilevare una Jasper ancora una volta in affanno, è diventata subito la protagonista in campo facendo registrare alla fine 17 punti totali, appena 4 in meno dell'opposto Gicquel (21). Incisiva anche la prova di Federica Squarcini (10), protagonista in alcune fasi importanti del match. Lucida e precisa la regia di Noemi Signorile.

PRIMO SET. Pistola manda in campo Signorile in palleggio con Gicquel opposto, al centro Stufi e Squarcini, mentre a formare la coppia di schiacciatrici-ricevitrici il coach cuneese schiera l'olandese Jasper con Alice Degradi. Libero, Spirito. Set sempre comandato dalle padrone di casa che vanno avanti 8-6, poi 16-12. L'allenatore cuneese cambia la diagonale di posto4 inserendo Kutznetsova e Giovannini a rilevare un'inconsistente Jasper ed una poco precisa Degradi, Cuneo sembra reagire e torna sotto ma con uno scatto Perugia torna a fare la voce grossa tornando a +4 (21-17) per chiudere 25-21. Da sottolineare solo la buona prova a muro delle piemontesi che ne fanno registrare 7 nel corso di questo primo set.

SECONDO SET. Per Cuneo restano in campo Kutznetsova e Giovannini e la russa diventa il punto di riferimento di Signorile. Perugia sempre avanti di un break fino al 16-14, poi sul turno al servizio della palleggiatrice di Cuneo le Gatte piazzano un parziale di 5-0 e scappano 16-19. Il vantaggio delle piemontesi aumenta a +4 sul 17-21, poi però tre errori di seguito al servizio delle biancorosse ridanno fiducia a Perugia che arriva a -1 (21-23) quando Jasper, appena messa dentro da Pistola per Kutznetsova, viene abbattuta dalla battuta avversaria. Rientro frettoloso della russa (6 punti, 66% in attacco) che chiude il set piazzando il diagonale del 23-25.

TERZO SET. Non cambia il sestetto di Cuneo, che pigia subito sull'acceleratore e scappa 6-10 con l'ace di Kutznetsova: primo time out di Perugia. Le umbre riducono lo svantaggio (9-11), ma Giovannini le ricaccia indietro ed arriva il secondo time out delle padrone do casa. Sul vantaggio di 13-17 c'è un passaggio a vuoto delle piemontesi, che subiscono un parziale di 6-2: un muro su Kutznetsova ed un secondo su Giovannini portano la Bertaccini a -2 (15-17), che trova il pareggio a quota 19 con il block subito da Gicquel. Serie di cambi palla, poi ci pensa l'ennesima palla vincente di Kutznetsova a dare il set-ball alle piemontesi (22-24). Chiude l'ace messo a segno da Degradi.

QUARTO SET. Set combattutissimo, con le due squadre sempre a stretto contatto di gomito. Cuneo avanti nelle prime fasi, poi ritorno delle umbre che pareggiano a quota 14 con l'ennesimo attacco vincente di Guerra. Nuovo allungo delle piemontesi, che approfittano di un errore della tedesca Bauer per portarsi sul 20-22. A questo punto è una guerra di nervi, con le Gatte che arrivano al match ball forti di un paio di punti: 22-24 grazie a Gicquel. La Bartoccini ne annulla due e pareggia i conti: Pistola cambia Giovannini con Degradi e la schiacciatrice ringrazia mettendo a terra la palla del terzo match ball. La vittoria arriva grazie ad un errore delle avversarie.

I COMMENTI. Andrea Pistola: "Non abbiamo fatto la nsotra miglior partita a livello tecnico, ma siano stati bravi a restare con la testa in campo. Sofya Kutznetsova nei giorni scorsi ha vissuto dei momenti difficili per la situazione contingente legata al suo Paese, ma pian piano si sta ritrovano ed oggi è stata davvero molto brava".

Federica Squarcini: "Siamo partite non troppo rilassate, avevamo preparato un'altra gara. Sapevamo che loro sarebbero partite forti, ma non ci siamo fatte trovare pronte. Poi, però, ci siamo sbloccate ed è venuta fuori la nostra forza".

c.m.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA-BOSCA S. BERNARDO CUNEO 1-3 (25-21/23-25/22-25/24-26)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 17, Degradi 4, Squarcini 10, Spirito (L), Giovannini 6, Gicquel 21, Signorile 2, Caruso, Jasper 1, Stufi 7. N.e. zanette, Agrifoglio, Gay. Allenatore: Pistola, CUNEO: ric. 65%, att. 40%, muri 12, aces 6, batt.sb. 14, errori 29