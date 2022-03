Volley A2/F: piove sul bagnato in casa Lpm Bam Mondovì! Infortunio per Morgana Giubilato

Sembra che la sfortuna negli ultimi giorni abbia preso di mira il Puma! Dopo l'infortunio di Alessia Populini, rimediato mercoledì scorso a Olbia, ieri sera è arrivata un'altra doccia fredda con un incidente in allenamento per il libero Morgana Giubilato, che in fase di allenamento ha riportato la lussazione della rotula e ora dovrà sottoporsi a risonanza magnetica per capire l'entità del danno riportato.

Un'altra brutta notizia che giunge a poche ore da gara3 degli ottavi di finale contro l'Hermaea Olbia, in programma questa sera alle ore19. Anche a Morgana va il nostro caloroso in bocca al lupo e l'augurio di tornare presto in campo. Di seguito il comunicato della Lpm:

Dopo l’infortunio al ginocchio sinistro di Alessia Populini, riportato mercoledì sera ad Olbia, arriva un’altra tegola per la squadra monregalese. Durante l’allenamento di ieri sera, Morgana Giubilato è uscita dolorante dal campo. Subito soccorsa e visitata all’Ospedale di Mondovì, la giovane atleta ha riportato una lussazione alla rotula destra. Nella giornata odierna si effettueranno le risonanze magnetiche ad entrambe le giocatrici. Solo con questi esiti si potranno valutare meglio le prestazioni da svolgere ed i relativi tempi di recupero.