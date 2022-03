Volley A2/F: Tre schiaffi contro la sfortuna! La Lpm Bam Mondovì supera Olbia al tie-break e vola ai quarti di finale dei Play-off Promozione

La Lpm Bam Mondovì supera l’Hermaea Olbia per 3-2 e si qualifica per i quarti di finale dei Play-Off promozione. Un risultato sofferto ma quanto mai meritato, che giunge al termine di una settimana all’insegna della sfortuna per colpa dei due infortuni di Alessia Populini e Morgana Giubilato.

Una partita ben giocata da entrambe le formazioni. Nessuna delle due squadre, infatti, voleva chiudere la stagione in anticipo. La maggiore determinazione delle Pumine alla fine ha prevalso, con Veronica Taborelli (24) e Leah Hardeman (23) in gran giornata e autentiche trascinatrici. Bene tutte le ragazze di Solforati, compresa Francesca Trevisan (15), che ha fatto di tutto per non far sentire l’assenza di Alessia Populini.

Olbia ha dovuto fare a meno della forte centrale Maria Adelaide Babatunde, rimasta a riposo in Sardegna per un risentimento al ginocchio. La squadra di Guadalupi esce comunque a testa alta dal duello contro Mondovì. La Lpm dunque accede ai quarti di finale, dove domenica prossima affronterà la vincente del match in programma domani tra la Omag San Giovanni in Marignano e la Itas Martignacco.

PRIMO SET: Leah Hardeman mette a segno il primo punto. Break della formazione sarda e vantaggio Olbia 2-4. Il servizio delle ospiti mette in difficoltà la ricezione delle Pumine e il distacco sale a +4. La Lpm recupera due lunghezze. La squadra di Guadalupi concede pochissimo e si dimostra più rapida a rete. Sul punteggio di 14-17 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Solforati. Le Pumine ritrovano la parità sul 20-20. Time-out di coach Guadalupi. Ace di Maruotti e Olbia avanti 21-23. Time-out richiesto da coach Solforati. Le sarde mantengono i nervi saldi e con Renieri trovano il punto del 22-25.

SECONDO SET: come nel set precedente il primo punto lo mette a segno Leah Hardeman. Tanti errori al servizio per entrambe le formazioni. Dopo il muro di Trevisan le Pumine si portano sull’8-5. Time-out di coach Guadalupi. Si rientra in campo e Olbia ritrova la parità. Taborelli mette a segno due punti consecutivi. L’opposto del Puma è in giornata di grazia e poco dopo è ancora protagonista con una “sassata” a rete. Secondo time-out per Guadalupi sul 13-9. Due punti recuperati dalle ospiti. Le pumine tornano a +4. Leah Hardeman è una spina nel fianco nella difesa ospite e la Lpm vola sul 20-13. Olbia cerca di rimontare lo svantaggio e si porta a quattro lunghezze dalle pumine. Sul punteggio di 23-19 coach Solforati chiama il time-out. Al rientro in campo Beatrice Molinaro piazza una fast vincente che porta in dote cinque set-point. Al secondo tentativo ci pensa Veronica Taborelli a mettere a segno il punto che chiude il set sul 20-25.

TERZO SET: buona ripartenza delle pumine. Hardeman ancora protagonista ed Lpm sul 3-1. Ace di Maruotti ed Olbia ad un solo punto dal Mondovì. Muro di Trevisan ed Lpm sull’8-4. Time-out chiesto da coach Guadalupi sul punteggio di 12-8. Si rientra in campo e il primo arbitro sventola un giallo ad entrambe le squadre. Mila Montani alza il muro e Mondovì vola sul 16.11. Buon momento per le padrone di casa, che aumentano il vantaggio. Sul 18-12 un Guadalupi particolarmente nervoso si gioca il secondo time-out. Al rientro in campo arriva l’ace di Mila Montani. Le Pumine vanno in fuga sul 20-12. Ace di Maria Luisa Cumino. Sul 24-15 sono 9 i set-point a disposizione della Lpm. Al terzo tentativo arriva il punto di Mila Montani che chiude il set sul 17-25.

QUARTO SET: equilibrio in avvio con le due squadre appaiate sul 2-2. Break per la formazione ospite, avanti 2-5. Time-out chiesto da coach Solforati sul punteggio di 2-6. Le Pumine rosicchiano due punti. Qualche imprecisione di troppo da parte delle Pumine ed Olbia che vola a +4 sul 10-14. Ace di Allasia e ospiti che aumentano il vantaggio. Sul 14-19 coach Solforati non può fare altro che chiamare il time-out. Le ragazze di Guadalupi sono determinate e continuano a mantenere alta la guardia. Ace di Barbazeni e Olbia vicina alla conquista del set dul 18-23. Poco dopo le sarde portano a casa il set sul 19-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Pumine avanti 2-0. Sul 4-1 arriva il time-out chiesto da coach Guadalupi. Olbia accorcia le distanze. Si va al cambio campo sul punteggio di 8-5. Sul 10-6 arriva il time-out di coach Guadalupi. Ace di Maria Luisa Cumino e Pumine sul 12-6. Sul 14-7 sono sette i match-point a disposizione della Lpm. Al secondo tentativo arriva l’errore di Allasia al servizio che chiude il tie-break sul 14-8. La Lpm si qualifica per i quarti di finale!

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Montani, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo Bibo Solforati; 2° All. Claudio Basso

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Barbazeni, Allasia, Miillen, Renieri, Minarelli, Maruotti, Caforio, Severin, Gerosa, Formaggio. Allenatore: Dino Guadalupi; 2° All. Giuseppe Garbellini