Volley serie A2M, il Covid ferma ancora Cuneo. Lorenzo Codarin: "Sta diventando pesante" (VIDEO)

Da una parte la capienza dei palasport che torna al 100%, dall'altra i continui rinvii nel momento in cui una squadra "scopre" all'interno del proprio organico almeno 3 giocatori o membri dello staff positivi (e, chissà perché, sono quasi sempre giocatori): anche questo fa parte della pallavolo dell'era post (quasi) Covid.

Dopo il rinvio di domenica scorsa della gara interna contro Lagonegro, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo è costretta ad un altro forfait saltando anche la partita in trasferta di domani a Porto Viro, valevole per l'undicesima giornata di ritorno. E, quello che avrebbe dovuto essere il penultimo atto di regular season, diventerà invece l'ennesima appendice di questo travagliato campionato di serie A2.

Dunque, il rientro in campo di Botto e compagni è ancora rimandato. Ufficialmente, il 3 aprile prossimo il palasport di San Rocco ospiterà il derby con Mondovì, ma ormai le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Una gara comunque attesissima quella contro i Galletti di coach Denora: nelle premesse della vigilia avrebbe addirittura potuto essere decisiva per le sorti di una o dell'altra squadra, ma dopo l'anticipata retrocessione dei monregalesi ha inevitabilmente perso un po' del proprio appeal. Ma un derby è gara a sé e, siamo certi, la partita riserverà spettacolo. In campo e sugli spalti.

Ma quando si recupereranno le partite con Lagonegro e Porto Viro? Al momento non vi è nulla di ufficiale, solo ipotesi. Quella contro i lucani potrebbe trovare spazio alla fine della prossima settimana (venerdì 1 aprile?), ma parrebbe più probabile verso la metà di quella successiva (mercoledì 6?).

Per quanto riguarda la trasferta a Porto Viro, la società cuneese sembrerebbe intenzionata a chiedere a quella veneta ed alla Lega Pallavolo serie A la possibilità di giocare domenica 10 aprile, quando andrà in scena la Del Monte Supercoppa Italiana tra Bergamo e Reggio Emilia.

Intanto, la squadra non può far altro che continuare ad allenarsi: "Anche se non è semplice neppure prepararli, gli allenamenti - dice coach Roberto Serniotti -. Ieri (giovedì ndr) mi ero preparato il discorso motivazionale in vista della gara con Porto Viro, poi tutto è saltato. Torniamo a vivere alla giornata ed in un momento importante della stagione com'è quello a ridosso dei playoff non è cosa positiva".

"Non possiamo fare altro che allenarci - sostiene il centrale Lorenzo Codarin, da noi raggiunto al termine di un allenamento - Sicuramente non giocare per più settimane diventa scomodo per una squadra, dunque durante gli allenamenti dobbiamo cercare di riuscire a simulare delle partite tra di noi. Per quanto possa essere difficile, dovremo arrivare alla prossima gara il più preparati possibile".

Lorenzo Codarin ha risposto ad altre nostre domande, tra le quali le attese di squadra e società negli imminenti playoff, che vi proponiamo nel video a seguire.