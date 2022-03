“Cinema stasera?”: a Bra lo diciamo dal lontano 1910

Bello Netflix, per carità, pure su Amazon Prime ci sono ottime offerte. Però il piacere che ti dà una sala cinematografica, con l’odore di popcorn e caramelle gommose, nessuno mai. Eh sì. Perché se la tv in streaming ha salvato le nostre infinite giornate in pandemia, ad un certo momento il piccolo schermo ha iniziato a starci stretto.

La nostalgia dell’oscurità, della silenziosa condivisione, delle risatine smorzate e dello Sssh stizzito di quello nella fila davanti: ci è mancato tutto. Il cinema è una cosa seria! Tanto che lo scorso 10 marzo, alla Casa del cinema di Roma, è stato presentato il nuovo bando promosso d’intesa tra Mibact e Ministero dell’Istruzione per promuovere l’educazione critica alle immagini cinematografiche e audiovisive in tutte le scuole italiane. Si chiama ‘Cinema e immagini per la scuola’.

Sicuramente anche le sale cinematografiche di Bra sfrutteranno queste risorse per consolidare e potenziare le attività con le scuole del territorio e riaffermare l’importanza del film visto al cinema tra le nuove generazioni.

E pensare che a Bra diciamo: “Cinema stasera?” dal 1910. Eh sì, più di un secolo fa nasceva il primo cinema in via Cavour. Dal cinema muto a Fellini, dal bianco e nero alle pellicole più avanzate dei nostri giorni: tanti film importanti della storia del grande schermo sono stati proiettati al Vittoria, che 112 anni fa si chiamava cinema Boglione.

La prima proiezione per il cinema Impero risale, invece, al e il biglietto non si prenotava online, lo si pagava con 20 lire, metà prezzo per i militari ed i bambini. Entrando al multisala di via Vittorio Emanuele II si potranno ammirare fotografie, manifesti, poster e memorabilia che aiutano a rievocare una storia meravigliosa, oltre a ripercorrere l’epopea della settima arte. E allora perché non provare a riviverla?

Magari durante una sera della settimana in cui si ha solo voglia di riempire il tempo e sognare guardando un film. Loro ne hanno sempre e basta consultare la programmazione ufficiale su www.cinemaimperobra.it e www.cinemavittoriabra.it .

State belli comodi, che vi diciamo noi alcune delle prossime uscite: Corro da te (commedia, regia di Riccardo Milani, con Pierfrancesco Favino); Spencer (biografico, regia di Pablo Larraín, con Kristen Stewart); Morbius (fantasy, regia di Daniel Espinosa, con Jared Leto); Animali fantastici 3 (fantasy, regia di David Yates, con Eddie Redmayne); C’mon C’mon (drammatico, regia di Mike Mills, con Joaquin Phoenix); Troppo Cattivi (animazione, commedia, regia di Pierre Perifel); Downton Abbey 2 (storico, regia di Simon Curtis, con Hugh Bonneville e Laura Carmichael); Il sesso degli angeli (commedia, regia di Leonardo Pieraccioni).

E che dire... buona visione!