Volley A2/F: gara da dentro o fuori questa sera (ore 19) tra la Lpm Bam Mondovì e l’Hermaea Olbia; Chi vince vola ai quarti di finale dei Play-off

L'ultimo treno per i quarti di finale dei Play-off promozione passa dal PalaManera, dove questa sera alle 19 si troveranno di fronte per la terza volta in una settimana la Lpm Bam Mondovì e l’Hermaea Olbia. Dopo le prime due partite la situazione è di sostanziale parità, con una vittoria per parte. La sfida odierna, dunque, chiarirà chi tra le Pumine di Solforati e le Aquile di Guadalupi staccherà il biglietto per i quarti di finale.

In casa Lpm, tuttavia, l’entusiasmo per la netta vittoria ottenuta mercoledì scorso in Sardegna è stato offuscato dall’infortunio occorso ad Alessia Populini, che proprio questa mattina si sottoporrà agli accertamenti strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. E’ chiaro, tuttavia, che in questa fase dei Play-off l’assenza della giovane e talentuosa schiacciatrice ex Novara rappresenta un’autentica tegola per la Lpm.

Per coach Matteo “Bibo” Solforati le scelte di formazione appaiono pressoché obbligate, con Francesca Trevisan titolare in campo al posto dell'infortunata Populini. Da valutare anche le condizioni di Leah Hardeman, alle prese con un problema al piede, anche se la banda americana scenderà comunque in campo nel match che vale l'accesso ai quarti. Nelle sarde, invece, non dovrebbe essere della sfida Maria Adelaide Babatunde, protagonista in gara1.

La forte centrale salentina ad inizio settimana ha accusato un risentimento al ginocchio e a scopo precauzionale coach Guadalupi dovrebbe lasciarla a riposo, così come già accaduto mercoledì scorso in gara2. Da ricordare che la squadra che vincerà questo ottavo di finale incontrerà nei quarti la vincente della sfida tre la Omag San Giovanni in Marignano e la Itas Ceccarelli Martignacco. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per oggi alle ore 19