Cuneo, al museo diocesano un percorso inclusivo per bambini con disabilità cognitive

Già da alcuni anni il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, istituto culturale di Fondazione Opere Diocesane Cuneesi con sede in Contrada Mondovì, pone un’attenzione particolare nelle sue attività e nel rinnovo dei suoi allestimenti all’accessibilità e inclusione delle persone con disabilità sensoriali e cognitive.

L’ultima iniziativa in questo senso è stata sviluppata nei mesi scorsi all’interno del progetto “Il museo nella valigia”, finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei da vivere. Il progetto, rallentato dalla pandemia ma che nei prossimi mesi svelerà al pubblico tutti i risultati raggiunti, ha permesso di realizzare uno speciale strumento di visita e attività per favorire la fruizione dei contenuti e degli spazi del museo da parte dei bambini tra 0 e 6 anni attraverso il gioco e un’esperienza condivisa con i genitori.

All’interno di esso, il Museo ha collaborato con la Fondazione Paideia di Torino, realtà specializzata nello sviluppo di spazi, strumenti e relazioni per il benessere dei bambini con disabilità e delle loro famiglie. Il frutto della collaborazione, anche con il supporto di noau | officina culturale, è stata la realizzazione di un percorso in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) che si snoda tra le sale del Museo e racconta alcuni contenuti in modo accessibile a tutti. Il sistema di simboli della CAA abbina elementi grafici alle parole scritte e si adatta alle specifiche esigenze di persone con età e competenze motorie, cognitive e linguistiche diverse, rendendo il Museo sempre più inclusivo e aperto a tutti.

Sabato 9 aprile dalle 15:00 alle 17:00 tutte le famiglie con bambini tra i 5 e i 12 anni (massimo 30 partecipanti) sono invitate a partecipare a “Il museo per tutti”, una speciale iniziativa che permetterà di visitare il museo lungo il percorso in simboli della Caa insieme ad un laboratorio sulla costruzione di narrazioni in simboli, gesti e figure. L’attività, gratuita, sarà condotta dalle specialiste della Fondazione Paideia che hanno curato il percorso.

È obbligatorio prenotare tramite Eventbrite (link disponibile sul sito www.museodiocesanocuneo.it).

Per informazioni: museo@operediocesicuneo.it, tel. 353/4261755.