Proposte per trascorrere la prima domenica di primavera nella Granda

Le iniziative organizzate per questa domenica in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi, manifestazioni e outdoor

A Lagnasco appuntamento nel fine settimana con Fruttinfiore, manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale. Il programma prevede per oggi, domenica 27 marzo, i mercatini, l’angolo del gusto, le visite guidate, le frittelle di mele, la corsa non competitiva, la camminata tra i frutteti in fiore, la pedalata di gruppo e show cooking di diverso genere. Ci sarà lo STAO, il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura, dove aziende nazionali e internazionali propongono il meglio della strumentazione tecnologica in ambito frutticolo con prodotti competitivi e all'avanguardia. Oggi apertura domenica dalle 9 alle 20.

Info e programma completo: www.fruttinfiore.it

Oggi, domenica 27 marzo, dalle 10 alle 18, Neive ospiterà l'appuntamento "Bentornata Primavera", una giornata tra bancarelle di artigianato con oggetti curiosi, per i più piccoli giochi realizzati in legno e tiro con l'arco. Inoltre, grazie all'Associazione Asintrekking, i bambini potranno vivere l'esperienza di passeggiare a dorso d'asino per le vie del borgo, il tutto accompagnato da buona musica in filodiffusione. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

A Barge oggi, domenica 27 marzo, torneranno i carri di Carnevale in mezzo alla gente. A partire dalle 10 in piazza Garibaldi e in piazza San Giovanni si potranno ammirare i carri allegorici de “I sensa sens” di Envie, “Amici del Pellice” di Luserna San Giovanni, “I patela vache” di Nichelino, “I desbela” di Scalenghe, “Amici di Piobesi” di Piobesi Torinese e “Gli amis del canavil” di Racconigi. A mezzogiorno, sotto l’ala, verrà servita la polenta con salsiccia, anche in versione asporto, al costo di 5 euro. Ai fornelli i provetti cucinieri del gruppo alpini di Barge.

Alle 14.30 è in programma l’investitura delle maschere dal balcone del palazzo comunale. Durante tutta la giornata, in piazza della Madonna, saranno presenti i gonfiabili e i volontari della Croce

Rossa per truccare i bimbi. Info: www.facebook.com/prolocobarge

La 39ª edizione del Motoraduno di Fossano è in programma questo fine settimana.

Oggi alle 11.30 si terrà la messa del centauro e poi 58 secondi di rumore per Marco Simoncelli e Guido Bottino. Per chi non potrà accedere al Duomo, in Piazza Manfredi verrà installato uno schermo per seguirla in diretta streaming. Per due giorni Fossano si trasforma nel tempio delle due ruote con molteplici proposte per i centauri e attività collaterali, dai concerti agli spettacoli di freestyle, fino ai momenti conviviali. In Piazza Diaz è protagonista il Food Park, una tensostruttura adibita alla ristorazione ufficiale del Motoraduno, dove si festeggia con buon cibo, birra e tanta musica. Obbligatorio il green pass rafforzato in Via Roma e in Piazza D’Armi. L’accesso è a numero chiuso e verranno fatti dei controlli a campione ai varchi d’entrata. Ci sarà la possibilità di visite guidate ai monumenti storici cittadini.

Info e programma completo: www.vmstyle.it/motoraduno-di-fossano

Appuntamento anche oggi, domenica 27 marzo, per un’altra tappa del “Cammino del Maira”,

percorso che porterà gli escursionisti della Compagnia del Buon Cammino da Dronero a Torino.

Questa domenica si prosegue da Carmagnola a Carignano, per un totale di 14 km di cammino. La partecipazione è libera e gratuita. Info su Facebook “Il Cammino del Maira”.

Musica e spettacoli

Il concerto “Una notte, un viaggiatore” è in programma anche oggi, domenica 27 marzo, alle 21, al Monastero della Stella a Saluzzo. Protagoniste saranno le canzoni di Roberto Vecchioni

raccontate e cantate da Pietro Cravero accompagnato dalle letture di Manuela Musso.

Lo spettacolo è intitolato come il brano di Vecchioni “Una notte, un viaggiatore” tratta dall’album “L’Infinito” del 2018. Per chi ha prenotato l’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Info: www.monasterodellastella.it/prenotazioni

Prosegue la rassegna Bacco&Orfeo a cura di Alba Musical Festival. Oggi, domenica 27 marzo, alle 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba il trio d’archi Beux Arts con Joaquin Palomares al violino, David Fons alla viola, Davide Apellaniz al violoncello e Andrea Rucli al pianoforte suoneranno musiche di Mahler, Brahms. Alle 16.30 nella Chiesa di Santa Chiara a Bra Gulio Maria Mennitti al violino e Ippazio Ponzetta al pianoforte suoneranno musiche di Mozart, Beethoven, Franck. Dopo i concerti degustazione con i vini di Ermacora, Ipplis di Premariacco, Udine.

Info: www.albamusicfestival.com

Nuovo appuntamento con Burattinarte d’Inverno che fa tappa nella Chiesa della Santissima

Annunziata di Guarene. Questa domenica, 27 marzo, alle ore 16.30 in piazza Roma, è in programma lo spettacolo “Gianduia e la farina magica”. Marco Grilli “svestirà” la baracca e svelerà ai curiosi spettatori (grandi e piccoli) come è fatto e come si muove un burattino, come si chiamano gli attrezzi del mestiere e come nasce uno spettacolo, invitando il pubblico ad intervenire. Gianduja, giovane contadinotto delle valli tra Asti e Torino, viene incaricato dalla moglie Giacometta di portare un sacchetto di farina magica regalatagli dal mago Arcolans, dall’altra parte del bosco… ma strada facendo il diavolo Belzebù ci mette lo zampino e al povero Giandoja iniziano a capitarne di tutti i colori. Ingresso libero con offerta gradita.

Info: www.burattinarte.it

Con le note del celebre musicista Alessandro Bianchi, questa domenica alle 21, nella chiesa di Cristo Re ad Alba, calerà il sipario sulla quarta edizione del Festival Organistico Internazionale.

Gli oltre duemilatrecento concerti in tutto il mondo e gli innumerevoli Festival Organistici a cui ha partecipato valgono sicuramente al maestro il podio nel panorama organistico italiano.

Il programma proposto spazierà nel variegato repertorio di compositori francesi ed inglesi degli ultimi due secoli. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/Festival-Organistico-Internazionale-Città-di-Alba

Sempre ad Alba il Teatro Sociale Busca oggi, domenica 27 marzo, alle 17 ospiterà la Carmen.

Carmen e il Destino sono i protagonisti assoluti di questo balletto, fedele alla novella di Prosper Mérimée e all’opera di Georges Bizet: conduce la vicenda sin dalla prima scena un ammaliante faccia a faccia tra la gitana simbolo di seduzione e femminilità e l’inquietante figura che rappresenta il Destino. È infatti il Destino a mettere sulla strada di Carmen prima Don Josè e poi Escamillo, a svelarsi man mano attraverso i simboli delle carte (l’amore, il tradimento, la morte), ad armare la mano di Don Josè e, nel finale, a portare Carmen con sè. Don Josè, il torero Escamillo e Micaela sono gli altri interpreti principali di questo balletto ricco di coreografie coinvolgenti, dalla celeberrima Habanera, agli appassionati pas de deux, alle tante e vivaci danze d’assieme sulle stupende musiche di Georges Bizet. Info: www.ballettodimilano.com

Questa domenica, 27 marzo, alle 21 appuntamento al Teatro Toselli di Cuneo con la commedia “Ditegli sempre di sì”, uno dei primi testi scritti da Eduardo, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Info: www.facebook.com/teatrotosellicuneo

A Fossano arriva il Circo Peppino Medini e fino ad oggi, 27 marzo, sarà presente in Piazza Foro Boario con lo spettacolo “Viaggio nel tempo” che prevede solo abilità artistica senza la presenza di animali. Per oggi, domenica 27 marzo, spettacolo unico alle 16.30.

Info e modalità di prenotazione: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

Musei, arte e cultura

Come tutti i fine mese, anche oggi il Comune di Ceresole d’Alba tornerà ad aprire il Mu.Batt, Museo della Battaglia del 1544. Ingresso gratuito, richiesto il green pass rafforzato. Le visite guidate hanno il supporto del personale di Turismo in Langa che presenta ai visitatori la storia e i fatti di un evento spartiacque per la storia europea, grazie ad allestimenti multimediali. Orari: 10 - 13 e 14 - 18. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

Questo fine settimana riapre alle visite la Torre decagonale di Corneliano d'Alba, possente e panoramica struttura medievale. Ingresso solo su prenotazione, con le guide volontarie della Fondazione Torre di Corneliano d'Alba. Info: www.facebook.com/TorreDiCornelianoDAlba

Conto alla rovescia per la trentesima edizione delle Giornate Fai di Primavera, in programma questo fine settimana. La Delegazione Fai di Cuneo «scopre» il periodo Liberty ed Eclettico del capoluogo, e apre alle visite Villa Parea e all’ex Banca d’Italia. Un percorso condurrà dal Rondò Garibaldi lungo Viale Angeli tra palazzi d’epoca.

La Delegazione di Saluzzo condurrà il pubblico in chiese e cappelle campestri e all’Eremo di Busca, al cospetto di affreschi medievali, alcuni dei quali opera dei celebri pittori predicatori

i fratelli Biazaci. Il Castello della Manta, Bene Fai, farà accogliere gli ospiti da 130 apprendisti ciceroni dei licei di Saluzzo e Cuneo; approfondirà le vite dei proprietari della residenza

e mostrerà per la prima volta il restaurato «angolo delle rose» nel giardino delle mura, in attesa della fioritura. Info e prenotazioni su www.giornatefai.it

Oggi, domenica 27 marzo, è prevista anche l’apertura della chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta. A Saluzzo oggi l’ufficio tristico propone l'apertura straordinaria dei Fondi Storici situati in via Volta 8, dove sono custoditi alcuni dei testi più preziosi e importanti dal punto di vista storico e sociale della città. La visita sarà possibile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. L'ingresso è gratuito.

A Busca saranno anche visitabili il Castello del Roccolo e il Museo dell’Ingegno.

Il Fai Alba Langhe porterà oggi i visitatori sui luoghi a San Benedetto Belbo sulle tracce di Beppe Fenoglio. Si potrà visitare la Censa di Placido Canonica, sfondo di molti suoi scritti, e partecipare ad una passeggiata, di circa due ore, sui luoghi fenogliani, alternata da letture di brani da parte degli attori Paolo Tibaldi e Paolo Giangrasso.

Oggi, domenica 27 marzo, sarà presente il Liceo Musicale “Leonardo da Vinci” e i gruppi da camera suoneranno nel corso delle passeggiate letterarie. A conclusione della giornata, alle 18.30, nel Salone polivalente, avrà luogo un concerto del Coro e dell’Orchestra degli allievi.

Info e prenotazioni su www.giornatefai.it

Trovi le altre iniziative per il centenario di Beppe Fenoglio ad Alba su: www.beppefenoglio22.it

e www.facebook.com/CentroBeppeFenoglio

A Monteu Roero è allestita un’importantissima mostra legata alla storia del Roero ed al Piemonte in generale. Nella splendida cornice del Castello di Monteu Roero, verrà esposta una copia autentica del Trittico del Rocciamelone: che, nel 1358 il ricco mercante e guerriero astigiano, Bonifacio Roero, commissionò e portò sulla montagna del Rocciamelone come voto alla Madonna. L’esposizione sarà visitabile da oggi fino al 29 maggio, con apertura domenicale dalle 10 alle 18. Info: www.facebook.com/Bel-Monteu

Questa domenica riapre le porte il Castello reale di Govone con il ritorno della popolare manifestazione “Tulipani a Corte”. Si tratterà dell'esplosione di un vero e proprio spettacolo della natura: la fioritura della varietà spontanea Tulipa oculus solis praecox ten che nel parco storico del castello ha trovato il suo habitat naturale. Oltre all'apertura delle visite al maniero sabaudo e alla cappella reale, alle 17.30 avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica di Carlo Avataneo dal titolo “RoEro”. Alle 14.30, sarà possibile prendere parte alla visita dei quattro nuovi percorsi naturalistici del paese roerino: ritrovo sul piazzale antistante il castello, con prenotazione gradita.

Info: www.castellorealedigovone.it

Con l’arrivo della primavera il museo della Fisarmonica ed il Mu.S.com di Robilante riaprono le porte ai visitatori dopo i lunghi mesi invernali di chiusura.

Oggi, domenica 27 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18, si potrà entrare nel cuore della tradizione della musica popolare della Valle Vermenagna scoprendo come è composta una fisarmonica e quali sono i balli tipici (Museo della fisarmonica), oppure sentire il racconto appassionato di Quinto (Mu.S.com) sul suono e la relativa trasmissione durante la visita alla sua ricchissima collezione di radio e grammofoni. Consigliata la prenotazione della visita guidata,

Info: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).