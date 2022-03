Terzo mandato per i sindaci nei Comuni fino ai 5.000 abitanti

Forse qualcuno si aspettava qualcosa di più. Cioè che il terzo mandato per i sindaci potesse essere esteso anche ai Comuni fino ai 10mila abitanti.

Dopo la prima lettura alla Camera, la modifica del Testo Unico degli Enti Locali arriva in settimana al Senato per l’approvazione definitiva, ma il possibile ampliamento del mandato comprenderà solo fino i Comuni fino ai 5.000 abitanti.

Una novità che, per la provincia di Cuneo, dove sono numerosi i paesi di queste dimensioni, interesserà, in prospettiva, parecchie amministrazioni, considerato che si fa sempre più fatica a trovare uomini o donne disposti ad accollarsi l’onere di guidare le proprie comunità.

La votazione in calendario a Palazzo Madama nei prossimi giorni potrebbe finalmente anche sbloccare la data per lo svolgimento delle elezioni amministrative.

La data più probabile resta quella del 12 e 13 giugno, almeno per il primo turno, con possibile Election Day insieme ai Referendum.

Tuttavia, in questi ultimi giorni – non si sa bene se in virtù dell’emergenza Ucraina o di quale altra ragione – è tornata a circolare la voce di un possibile slittamento delle comunali all’autunno.

Certo è che se il decreto del Ministero dell’Interno non viene promulgato entro fine marzo, le voci di un rinvio (raccolte in queste ore da alcuni parlamentari cuneesi) potrebbero trovare conferma.

Se così fosse si andrebbe incontro ad una lunga campagna elettorale che potrebbe ridare fiato a chi oggi è in affanno, ma dall’altro lato creare problemi al normale corso amministrativo laddove le sfide sono già in atto.

Sono complessivamente 19 i Comuni chiamati alle urne nella prossima tornata amministrativa.

I tre maggiori centri sono: Cuneo, Mondovì e Savigliano.

Oltre i 10 mila abitanti: Borgo San Dalmazzo e Racconigi.

Nella fascia tra i 10 e i 5000 abitanti: Barge e Bagnolo.

In quella fra i 5.000 e i 3.000: Bene Vagienna e Sommariva del Bosco.

Sotto i 3 mila abitanti: Argentera, Bastia Mondovì, Brossasco, Cravanzana, Demonte, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Monterosso Grana, Rittana e Salmour.