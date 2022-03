Incidente stradale nella mattinata di oggi (domenica 27 marzo) tra i comuni di Somano e Dogliani.

Coinvolta un'unica automobile, ribaltatasi fuori strada per cause e con dinamica ancora da determinare nei pressi del bivio per Bonvicino. Non si segnalano la presenza di feriti.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Dogliani.