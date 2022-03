Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (domenica 27 marzo) tra Brossasco e Melle.

Coinvolte due automobili, scontratesi per cause e con dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Non si segnala la presenza di feriti particolarmente gravi.

Sul posto i vigili del fuoco di Busca, il 118 di Busca e i carabinieri di Venasca.