Torna a Bruciare via San Michele a Costigliole Saluzzo: l'intervento dei vigili del fuoco e degli Aib nella nottata

Sono ripresi nella notte - circa verso le 3 del mattino di oggi (domenica 27 marzo) - alcuni focolai del vasto incendio che ha interessato Costigliole Saluzzo nella giornata di ieri.

Interessata un'area boschiva di circa cinque ettari nella zona di via San Michele, verso Santa Cristina.

Sul posto i vigili del fuoco volontari di Busca e le squadre degli AIB di Rossana, Villar San Costanzo e Macra.

Nel corso della nottata i vigili del fuoco provinciali sono stati anche coinvolti a Sanfront, in via Comba Gambasca, per un nuovo incendio boschivo: l'area interessata è stata circa la stessa che aveva già visto un intervento a inizio febbraio.

Su questo scenario è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo.