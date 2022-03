Nutrizione 2022

Presso il Poliambulatorio Pasteur di Cuneo puoi incontrare le dottoresse Maria Grazia Pezzaglia e Maria Avagnina che, attraverso la consulenza alimentare e il supporto psicologico mirati a modificare le abitudini alimentari e comportamentali scorrette, ti aiutano a raggiungere il tuo peso forma e, di conseguenza, il benessere psico-fisico.

Non farti trovare impreparato alla “prova costume”: inizia per tempo il programma, trova l’equilibrio e il benessere che cerchi con il tuo corpo.

Inoltre, al Pasteur puoi effettuare delle analisi del sangue specifiche per individuare alcune problematiche quali la celiachia, diabete, scompensi ormonali ecc.

Per ulteriori informazioni puoi telefonare al numero 0171/631685, mandare una mail a info@laboratoriopasteur.it o visitare il sito www.laboratoriopasteur.it. Oppure puoi venire direttamente in corso Giolitti 21: la nostra segreteria è a disposizione per darti informazioni su tempi e costi.

La visita sarà programmata nell’arco di qualche giorno e ti verrà ricordata con un sms qualche giorno prima.