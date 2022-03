Volantinaggio a Cuneo di Granda in Azione

Anche il coordinamento della provincia di Cuneo ha aderito all'iniziativa "Azione torna in piazza", che ha visto centinaia di piazze in tutta Italia con banchetti, volantinaggi e iniziative.



Il segretario provinciale Andrea Vassallo dichiara: "Abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa per incontrare la cittadinanza e ascoltare le necessità del territorio e le proposte che faremo nostre nelle prossime settimane con i tavoli di lavoro. Azione è soprattutto questo, ascolto e capacità di costruire proposte concrete".



Il responsabile organizzazione Michele Valsecchi dichiara: "Una bella iniziativa che porta la politica a capire i problemi dei cittadini, a percepire il reale stato d' animo in un periodo storico così difficile, abbiamo voluto dimostrare che Azione c'è e che è al servizio dei territori per cercare soluzioni concrete".



Pietro Danna, responsabile enti locali e consigliere provinciale, aggiunge: "Anche a Cuneo Azione è scesa in piazza per incontrare i cittadini e presentare loro le proposte che, a livello nazionale, Carlo Calenda e tutti i responsabili tematici stanno sviluppando per il nostro Paese: l’obbiettivo è quello di organizzare, nei prossimi mesi, altre discese in piazza nelle “sette sorelle” della Provincia di Cuneo al fine di promuovere la campagna di tesseramento del 2022”.