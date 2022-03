Montà punta all’efficientamento della materna per ospitare più bimbi

Il comune di Montà ha partecipato al Bando Pnnr (Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea) con la candidatura di un progetto del valore complessivo di 800 mila euro.



Il progetto prevede una serie di lavori alla scuola dell’infanzia del capoluogo volti ad ottenere la certificazione antincendio per cercare di ospitare più bambini nel plesso scolastico montatese e opere accessorie per completare e rendere maggiormente fruibile il plesso per i bambini e il personale dell'Istituto comprensivo.



Gli interventi saranno concentrati sull’isolamento termico e acustico, la sostituzione di serramenti, il rifacimento dell’impianto elettrico, nuove serrande automatizzate, modifiche al refettorio.



“Dopo un importante intervento nella primaria del capoluogo che si è concluso nei mesi scorsi - spiega il sindaco Andrea Cauda - come Amministrazione abbiamo aderito al bando del PNNR, (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: forti del progetto definitivo ed esecutivo che era già avviato grazie ad un importante contributo per la progettazione del 2020. Il futuro passa attraverso l'istruzione e il comune di Montà crede fermamente, tanto che nel mentre è stato candidato anche un progetto da circa 400 mila euro per la primaria di San Rocco e altri interventi di efficientamento su altri edifici scolastici”.