Calcio Serie D: Fossano travolto dal Casale, al "Pochissimo" termina 1-4

Il Fossano cade in casa nella 29^di campionato. Al "Pochissimo" un ottimo Casale si impone per 4-1, al termine di una partita in bilico solo per pochi minuti della ripresa, quando la squadra di casa era riuscita a dimezzare il doppio svantaggio sul quale aveva terminato il primo tempo. Rossini (doppietta), Perez, D'Ancora (rigore) i marcatori casalesi, bomber Menabò in gol per i blues.

LA CRONACA

La prima occasione dell'incontro è del Fossano (tiro da fuori area di Coulbaly bloccato a terra da Guerci) ma è il Casale a portarsi in vantaggio. Al minuto 12 Casella pennella da sinistra, Rossini di testa insacca: 0-1. I padroni di casa rispondono con Scarafia, botta centrale respinta da Guerci. Ordinata e cinica al punto giusto la formazione di Sesia che pochi minuti dopo raddoppia. Giacchino serve Perez nel cuore dell'area. Il numero 13 nerostellato ha tutto il tempo di controllare e trafiggere Merlano: 0-2 al 18'. Ancora Casale al 26'. Continella ruba palla a Galvagno e va al tiro, fuori di poco. I blues si scuotono e producono un'azione interessante a ridosso della mezz'ora. Specchia per Scarafia, imprecisa la conclusione di prima intenzione. Squadra a riposo con gli ospiti avanti di due gol e Fossano in grande difficoltà.

Viassi corre ai ripari, inserendo, dal 1' del secondo tempo, Della Valle al posto di uno spento Coulibaly. Il copione, tuttavia, non cambia: il Fossano fatica a fare gioco, il Casale non si scompone e si rende pericoloso di rimessa. Al 71' il match svolta. Adorni sfonda a destra dopo avere evitato due avversari. Palla in mezzo per Menabò che, di rabbia, scaglia in rete e riapre la partita, 1-2. Ancora Menabò insidioso poco dopo con una punizione velenosa che sfiora il palo alla destra di Guerci. La partita si infiamma, il Casale va vicino al tris con il neoentrato D'Ancora, stoppato da Merlano. La terza rete ospite arriva a dieci dalla fine. Giraudo tocca con la mano in area, secondo l'arbitro è rigore. Dal dischetto D'Ancora spiazza Merlano, portando la sua squadra sul 3-1. Il gol subito spegne le velleità fossanesi e la formazione di Sesia ne approfitta subito, trovando il gol del 4-1 con Rossini, abile ad anticipare l'uscita di Merlano. L'incontro termina dopo 4 minuti di recupero, il Fossano rimane a 31 punti, Casale a 44.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Merlano, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Fogliarino, Galvagno; Scarafia, L.Di Salvatore (62' Maya), Coulibaly (46' Della Valle); Menabò. A disp: Chiavassa, Lima Barbosa, Bellocchio, Marin, Matera, Cossu, Quaranta, G. Di Salvatore. All: Fabrizio Viassi

Casale (4-3-3): Guerci, Gilli, Darini, Silvestri (85' Montenegro), Casella; Continella (83' Onishcenko), Martin (60' D'Ancora), Perez (77' Brunetti); Giacchino, Mullici (73' Gianola), Rossini. A disp: Paloschi, Montenegro, Brunetti, Albisetti, Amayah, Cannia. All Marco Sesia

Gol: Rossinmi 12', Perez 18', Menabò 71', D'Ancora rig 80', Rossini 84'