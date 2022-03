Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì accede ai quarti di finale, coach Solforati: "Populini e Giubilato ci hanno dato la forza per vincere il tie-break" (VIDEO)

Una gioia accolta come una liberazione! Dopo tre giorni caratterizzati da eventi avversi e sfortunati, la Lpm Bam Mondovì ieri sera ha centrato l'obiettivo: vincendo al tie-break gara3 contro l'Hermaea Olbia, le Pumine hanno staccato il biglietto per i quarti di finale dei Play-off promozione, dove incontreranno la vincente della sfida in programma oggi tra la Omag San Giovanni in Marignano e la Itas Martignacco.

Una vittoria spettacolare ed emozionante quella ottenuta dal Puma, giunta al termine di una gara che ha visto le importanti defezioni di Alessia Populini e Morgana Giubilato, infortunatesi nei giorni scorsi, ma che non hanno rinunciato a incitare le proprie compagne dal bordo del campo. A fine gara abbiamo raccolto il commento del tecnico Matteo "Bibo" Solforati: