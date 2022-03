Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì ha il nome della prossima avversaria! Nei quarti di finale sfiderà la Itas Ceccarelli Martignacco

Definita la griglia dei quarti di finale dei Play-Off promozione, in programma da domenica 3 aprile. Tra ieri e oggi, infatti, si sono disputate le ultime due partite che hanno finito per completare il tabellone dei quarti.

Dopo la qualificazione della Lpm Bam Mondovì, che ieri aveva superato l’Hermaea Olbia al tie-break, oggi è arrivato anche il successo della Itas Ceccarelli Martignacco, capace di imporsi sul campo della Omag San Giovanni in Marignano per 1-3. Grazie a questa vittoria, la squadra nella quale milita la giovane e talentuosa palleggiatrice cuneese Chiara Ghibaudo, che sta sostituendo molto bene un'altra ex pumina Roberta Carraro, ha avuto accesso ai quarti di finale, dove affronterà proprio la Lpm Bam Mondovì.

La squadra di Solforati, avendo chiuso la regular season al terzo posto, avrà il vantaggio di giocare l’eventuale gara-3 tra le mura amiche. Complimenti, dunque, al Martignacco. L’Eurospin Ford Sara Pinerolo, invece, ha sprecato la prima chance di sbarcare in A1. Le ragazze di Marchiaro, in gara 3 dello spareggio promozione, sono state superate in casa dal Brescia al termine di un emozionante e avvincente tie-break. La situazione attuale vede dunque Pinerolo in vantaggio per 2-1. Di seguito il tabellone dei quarti di finale dei Play-off:

il tabellone dei quarti di finale dei Play-off promozione