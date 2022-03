Volley A2/F: Olbia perde a Mondovì e chiude una stagione comunque positiva; Il tecnico Guadalupi: "E' stato un piacere lavorare con queste ragazze" (VIDEO)

La sfida disputata ieri sera al PalaManera tra la Lpm Bam Mondovì e l'Hermaea Olbia ha stabilito quale tra le due squadre dovesse proseguire il suo cammino nei Play-off promozione. A spuntarla alla fine è stata la formazione di Solforati, che aggiudicandosi al tie-break il terzo e ultimo confronto con la formazione sarda, ha ottenuto il lasciapassare per i quarti di finale.

Per l'Olbia, invece, la sconfitta ha avuto l'amaro sapore dell'eliminazione. Un'uscita a testa alta per le aquilotte, brave a dare filo da torcere alle pumine. Al termine del match abbiamo raccolto il commento dell'allenatore dell'Hermaea Dino Guadalupi, che ha condiviso con la sua squadra i complimenti per una stagione comunque positiva: