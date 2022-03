Volley maschile A3 - Savigliano piega Montecchio al tie-break, Bonifetto: "Sono contento per i ragazzi, vittoria tutta per loro"

CAVALLERMAGGIORE - «Questa vittoria dei ragazzi è tutta per loro. Venivamo dalla settimana peggiore della stagione, mai stato così pesante allenarsi. La sconfitta con Garlasco era stata una batosta tremenda, eravamo col morale sotto terra. È frustrante raccogliere poco o niente quando non lesini mai impegno e sforzi: stiamo parlando di ragazzi che non sono professionisti, che la sera arrivano in palestra dopo una giornata di lavoro o studio e l’indomani mattina daccapo. Sono davvero contento per loro».

Coach Bonifetto (insolite eppure sintomatiche le sue esultanze rabbiose ad ogni punto pesante) commenta così il successo della propria squadra. L’andamento da montagne russe della gara riflette il periodo passionale del Monge Gerbaudo: «Al di là delle considerazioni tecniche e tattiche, la squadra ha dimostrato di volere a tutti i costi questa vittoria gettando il cuore oltre l’ostacolo. Dopo un quarto set disastroso, non è da tutti reagire così. Nelle partite che ci restano, e speriamo siano due in più in aggiunta alle due che rimangono di regular season, per sfruttare le occasioni dovremo essere più regolari, più costanti. Ma, quarto set a parte, i ragazzi hanno giocato bene».

Per intascare questi due punti preziosissimi in prospettiva play-out, eccetto Bossolasco che ha ripreso ad allenarsi a pieno regime da pochi giorni, Bonifetto ha impiegato l’intero roster a disposizione: «Ci troviamo in una situazione per la quale tutto quello che può darci qualcosa lo dobbiamo usare», ha spiegato il coach. Tipo l’alternanza tra i due liberi a partire dal terzo set: Gallo (partito titolare) per la ricezione, Rabbia per la difesa. In uno starting six che con la diagonale Vittone/Ghibaudo, Ghio e Mellano al centro, Galaverna e Dutto di banda, i cambi più incisivi sono stati quelli di Bosio opposto per un capitan Ghibaudo incredibilmente rimasto a secco; e, dal terzo set non solo in battuta tattica, di Garelli per Dutto, per rafforzare la seconda linea.

Nel primo set Mellano (pescando dal taccuino un primo tempo e un ace per il 17-18), ha affiancato il solito Galaverna nel tenere in scia i padroni di casa, che degli ospiti hanno sofferto soprattutto i mani out di Baciocco e Marszalek. Nel secondo set i biancoblù, a partire dalla linea dei 9 metri (9 i loro punti in battuta vs i 2 veneti), hanno imposto un ritmo martellante andando presto in fuga (19-10), salvo poi incepparsi e subire il minaccioso ritorno di Monopoli e compagni, avvicinatisi fino al 21-19 dopo un errore in difesa di Bosio e una murata sullo stesso. L’errore in battuta di Gonzato ha spezzato la rimonta, un primo tempo di Mellano ha pareggiato i conti. Il terzo parziale è stato il più equilibrato e serrato; al netto di una disposizione non sempre impeccabile in seconda linea (ma 59% di ricezione positiva contro 41%), Savigliano non ha mollato la presa, Bosio passava al secondo set point a disposizione un ace beffardo di Gonella è valso il sorpasso. Nel quarto il Monge Gerbaudo ha retto fino al 7-7, da qui in avanti ha trovato sistematicamente la strada sbarrata dal muro avversario, in particolare quello di Franchetti (7 i suoi punti in questo fondamentale dei 16 di Montecchio; 12 per Savigliano). Il tie-break è stato annunciato con largo anticipo. Ma i padroni di casa è come se abbiano giocato un’altra partita, ruggendo da subito (4-0) e girando campo sull’8-3. L’esultanza esplosa dopo l’attacco fuori di Montecchio per un momento è rimasta strozzata in gola: il video check l’ha autorizzata.

Mellano è stato premiato come MVP con la maglia offerta da Volley Sport e il pacco leccornie di Dolci & Sapori di Caramagna. «Non me l’aspettavo, anche qualche altro compagno avrebbe meritato. Abbiamo vinto di squadra».

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO 3

MONTECCHIO MAGGIORE 2

20-25, 25-21, 26-24, 14-25, 15-9

Savigliano: Gonella 1, Mellano 9, Ghibaudo, Bossolasco, Garelli 2, Gallo, Bosio 16, Ghio 10, Galaverna 25, Rabbia, Bergesio 1, Vittone 3, Testa, Dutto 3. All.: Bonifetto

Montecchio: Baciocco 16, Pellicori, Novello, Gonzato 3, Battocchio, Monopoli 1, Zanovello, Marszalek 13, Carlotto, Franchetti 10, Frizzarin 9, Bellia 21. All.: Di Pietro