Volley Play-off A2/F: Lpm Bam Mondovì-Olbia 3-2, Leah Hardeman tra le grandi protagoniste del match (VIDEO)

Nel momento del bisogno ha saputo togliere gli artigli e sfoderare una bellissima prestazione! Parliamo della banda statunitense Leah Hardeman, che ieri sera è stata tra le grandi protagoniste della vittoria ottenuta al tie-break dalla Lpm Bam Mondovì negli ottavi di finale dei Play-off ai danni dell'Hermaea Olbia.

Un successo utile per staccare il biglietto per i quarti di finale, ma soprattutto per scaricare tutte le tensioni e le scorie negative accumulate negli ultimi giorni, caratterizzati dai brutti infortuni occorsi ad Alessia Populini e Morgana Giubilato. La schiacciatrice di Atlanta si è rivelata un'autentica spina nel fianco nella difesa sarda.

Al termine del match le statistiche hanno parlato chiaro, con 23 punti all'attivo e un'efficacia in attacco del 48%. Eccola commentare la vittoria al termine della partita: