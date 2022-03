STORIE DI MONTAGNA/5 - L’erborista, il guardiaparco e il buon vivere

Prosegue sulle pagine di Targato Cn il nostro appuntamento settimanale coi racconti di vita dalle valli cuneesi raccolti dalla scrittrice Cinzia Dutto.



Queste sono le mani di Barbara e Giancarlo. L’Erborista e il Guardiaparco. Due persone accoglienti, immerse in un ambiente di cui sono parte integrante e non un pezzo aggiunto. Entrambi hanno storie differenti, che però si sono unite e ora percorrono la stessa strada con la medesima filosofia.

Giancarlo fin da bambino ama e vive la montagna, passa l’età delle scuole tra la città e la baita degli zii materni in Valle Stura. Nei momenti passati tra i monti, apprende un sacco di cose ed inizia ad amare la vita del contadino, affiancato dallo zio, che diventa la figura paterna, dopo la precoce perdita del padre. Finisce le scuole superiori ed entra nell’Enel, inizia a lavorare a Vinadio, e la sua strada lo porta verso una buona carriera e l’arrivo ad un lavoro amministrativo, sicuramente per molti ambìto e desiderato, ma per lui no. Le mura di un ufficio, per un cuore montanaro, possono diventare pesanti, le ore possono essere eterne così, un pomeriggio, rientrando dalla centrale di Entraque, si ferma davanti alla sede del Parco Alpi Marittime e inizia a sognare. Il destino lo premia e la scelta di quel giorno di entrare in quell’ufficio, lo porta nel posto giusto al momento giusto. C’è un concorso da guardiaparco!

Giancarlo studia per mesi, vince il concorso e inizia la sua nuova vita, finalmente nella natura, con gli scarponi ai piedi e tanta voglia di vivere!

“Reddito per vivere decisamente in discesa”, mi dice. “Ma qualità di vita in assoluta salita!, conclude.

Il nuovo lavoro lo porta a nuove scelte e per coronare il suo sogno decide di lasciare la città e scegliere la montagna. Inizia la costruzione della sua casa, con davvero poche risorse, ma delle mani pronte a fare, per arrivare ad avere un tetto dove poter vivere la natura. Il 1992 è l’anno della nuova vita di Giancarlo. Sente che piano piano la sua casa sta prendendo forma, passa periodi su un materasso contornato da pareti di nylon, ma non molla. Lavora al parco e intanto costruisce la sua casa.

Quando siamo tra le mura della nostra casa, avvolti da pace e tranquillità, il nostro lavoro ci appaga e non ci serve nulla di più, può succedere che, guardando fuori dalla finestra, la vita ci porti a incontrare persone che ci cambieranno per sempre. Per Giancarlo è stato così. L’incontro con Barbara, stagista presso il Parco Alpi Marittime, cambia la sua strada e l’unione delle loro energie, li porta a cambiare stile di vita.

Barbara non ha origini montanare, anzi, le sue radici sono a Cherasco. Nasce in una famigli contadina, passa l’infanzia tra mucche e prati in fiore, frequenta Ragioneria ma poi qualcosa in lei cambia e si rende conto che non è la sua strada. Barbara aveva le idee chiare fin da piccola: voleva fare un lavoro nella natura! Il corso di laurea in tecniche erboristiche diventa quindi il giusto posto per lei.

Dopo la laurea viene destinata come tirocinante al Parco, lo stesso ente per cui lavora Giancarlo.

Barbara è appassionata di tradizioni, di cultura antica, di uso delle erbe come un tempo, sia per cucinare che per curarsi. Durante il suo periodo presso il parco, conosce Giancarlo e nasce tra loro una forte amicizia che poi si trasforma in altro. Barbara si laurea e lavora in varie erboristerie ma il suo cuore, quando guarda in direzione delle montagne, ha un sussulto. Anche per lei la vita in montagna diventa un obiettivo.

La casa di Giancarlo diventa così la casa di entrambi. Due cittadini che scelgono la montagna, sentendolo come un richiamo ed accettano tutte le difficoltà che ne conseguono. Una coppia che crede nell’autarchia, una scelta non facile da sostenere, che richiede spirito di adattamento e sacrificio. Per scaldarsi usano la legna dei boschi, per mangiare le verdure dell’orto, per l’elettricità e l’acqua calda l’energia dei pannelli solari.

Gli attori di questa storia ve li ho presentati, ora conosciamo il loro B&B Notte Stellata, il primo a nascere in Valle Stura nel 2001. Per loro diventa luogo di incontro, un posto dove il mondo li viene a trovare, un ambiente dove si viene accolti ed immersi nel clima montano, dove si chiacchiera, ci si conosce, si scambiano saperi, emozioni, ricordi e tradizioni e non solo la parcella! Un luogo dove i clienti diventano amici e i gestori ospiti nelle case dei clienti. Ci sono tre camere accoglienti e confortevoli che vi aspettano. http://www.bbnottestellata.com

Barbara, in questo piccolo paradiso, organizza dei corsi dove trasmette i suoi saperi sull’uso delle erbe di montagna, sulla loro conservazione, sulla trasformazione e sull’utilizzo in cucina. Questa donna, esperta e pacata, dona consigli su come tornare parte della natura e non un osservatore esterno, distratto e distaccato. Un corso di Barbara ti lascia tante cose: ti permette di imparare ad utilizzare ciò che la natura offre, potrai iniziare a fare da solo saponi, pomate, oleoliti. Saprai riconoscere le erbe adatte alla tua cucina e le ricette più particolari e saporite, farti una buona tisana per curare qualche piccolo malanno, insomma un corso da questa giovane erborista può aprirti un nuovo mondo, fatto di conoscenze antiche e semplicità. Nella sua pagina face book trovate il calendario dei corsi http://facebook.com/barbara.milanesio.3

Tanti progetti ancora per il futuro.

La trasmissione di un concetto di vita forte e ambizioso: “Vita Naturale” (http://facebook.it/VitaNaturale) dove si vuole far ritornare le persone a vivere in un mondo sano, in condivisione con la natura, la riscoperta delle stagioni, del buon cibo e della nostra vera essenza.

Con Barbara e Giancarlo ho passato qualche ora in assoluto relax, mi sono sentita come a casa, tra persone che hanno condiviso una storia, un ricordo, un sorriso e un ottimo miele che ho gustato. Un miele alternativo, come loro, che rispetta le api e che ogni anno ha un gusto diverso perché frutto di un’unica smielatura. Un prodotto particolare da assaggiare, ma attenzione, va a ruba e per ora è finito, ma arriverà di nuovo, come ogni anno, nel rispetto dei tempi della natura!

Il buon vivere è un cammino lungo e faticoso, soprattutto in una società consumistica, egocentrica e lontana dalle nostre origini di uomini integrati nella natura. Oggi ho scoperto che ci sono persone, come Barbara e Giancarlo, che vogliono dare un messaggio e non lo fanno solo con le parole, ma se li vai a trovare, puoi capire che sono loro stessi il messaggio!Essere accolti non è una cosa così scontata, eppure tutte le persone che incontro, nonostante siano la maggior parte montanari, lo fanno. Mi aprono la porta della loro vita e mi fanno dare un’occhiata, mi fanno assaggiare il loro prodotti, mi mostrano la loro casa, la loro attività, orgogliosi di raccontarsi e di essere ascoltati e per me questo è un grande regalo. Alla prossima domenica, altre storie dal mio scrigno magico, devono ancora uscire!

Alla prossima settimana per un’altra speciale “Storia di Montagna”.



