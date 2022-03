Il "Sottosopra" dei senza tetto di Cuneo in mostra in sala Olivetti a Beinette

Una mostra che rende visibili gli invisibili. 40 scatti in bianco e nero per raccontare il mondo “Sottosopra” di Cuneo, quello dei senza tetto che, troppo spesso, vivono dietro al velo dell’indifferenza.



È stata inaugurata oggi pomeriggio, domenica 27 marzo, la mostra del fotografo Luca Sangiovanni, allestita presso la sala Olivetti di Beinette.



La mostra, realizzata in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII, con il Sostegno di numerosi sponsor e con il supporto dell’associazione Attivamente di Beinette.



“Dopo la mostra di Livio Politano, ospitiamo una nuova proposta culturale” - ha spiegato il vice sindaco Bruno Bertone - “un segnale importante per il nostro paese. La cultura serve a unire le persone e una mostra fotografica come questa, dedicata ai senzatetto, ci dà la possibilità di aprire gli occhi”.



“Questo progetto è nato da una chiacchierata con Luca, che è diventato anche volontario.” - Christian, volontario della Papa Giovanni, che di professione fa il barbiere e regala un taglio di barba e capelli ai senzatetto - “L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cuneesi nei confronti dì queste persone. Ogni scatto nasconde una storia e per questo vi invitiamo a visitarla in silenzio, immergendovi nelle fotografie”.



“La realizzazione di queste 40 opere” - ha detto con commozione Luca Sangiovanni - “è un percorso che ho vissuto in prima persona. Ho scelto di usare il bianco e nero e non inserire alcuna didascalia, devono essere le foto a parlare, attraverso gli sguardi, le mani e gli oggetti delle persone che sono ritratte.”



Il titolo della mostra vuole essere un viaggio attraverso il “Sopra", la realtà che di giorno i senzatetto inseriti nel contesto sociale cittadino e attraverso il “Sotto": la sera, quando spariscono dai nostri occhi nei sotterranei della stazione ferroviaria.



“La Fotografia più bella quella negli occhi di Luca Sangiovanni, grazie per questa mostra” - ha concluso l’assessore Iosi Macagno prima dell’inaugurazione.



La mostra sarà visitabile nei week end del

2-3 e 9-10 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero con green pass.