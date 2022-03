Un caffè (letterario) con Francesco Colangelo, in arte (e che arte!) Yatri

Yatri, alias Francesco Colangelo, è un disegnatore che nasce caricaturista. Ed è geniale. Se gli chiedi quali sono i suoi segni particolari non ha dubbi: «Sintesi, ironia, gentilezza».

Un disegno è una forma di comunicazione tra le più immediate, perché trasferisce al mittente un messaggio chiaro e diretto, lo immerge in un altro mondo, riesce a rovesciare la realtà attraverso il sogno o la parodia, che può diventare tagliente e ficcante più della parola.

Classe 1980, torinese, Yatri ha iniziato a coltivare la passione per il disegno ed i ritratti quando andava alle medie, anche grazie al padre pittore, che gli aveva insegnato a tenere in mano la matita. Da lì in avanti è stato tutto un crescendo.

Un’ironia elegante, un linguaggio diretto ed una narrazione efficace, hanno portato l’artista ad essere considerato un vero e proprio soggetto cult: in tv lo si vede su Rete 7; sul giornale lo sbirciamo tra le pagine di TorinoToday; lo si aspetta anche in manifestazioni culturali, ai matrimoni e in feste di ogni tipo, che richiedono il suo tocco personale e originale.

Al Caffè Letterario di Bra, Yatri ha riassunto “ironicamente” i “tratti” salienti della sua poliedrica creatività, raccontando la sua vocazione artistica e chi si nasconde dietro la matita, la penna o il pennarello del caricaturista.

Partiamo dall’inizio. Francesco, raccontaci un po’ chi sei!

«Sono nato a Torino, ho 42 anni e una laurea in Giurisprudenza. Ma la mia vocazione è innata per l’arte, corroborata dagli studi al Liceo artistico e poi alla celebre Accademia Albertina di Belle Arti».

Descriviti usando solo poche parole…

«Sono uno spirito creativo, eclettico oltre ogni immaginazione, dotato di entusiasmante poliedricità applicata all’arte».

Perché ti fai chiamare Yatri?

«In sanscrito, un’antica lingua dell’India, Yatri, significa viaggiatore. Proprio grazie alla mia passione per il disegno, che è anche lavoro da molti anni, ho potuto esplorare il mondo, fare tantissimi viaggi in numerose città italiane ed estere, disegnando e dipingendo in occasione di importanti eventi».

Esperienze professionali?

«Spazio in infiniti settori: dalle collaborazioni con enti ed istituzioni all’editoria per bambini, dagli eventi aziendali a matrimoni e ricorrenze, fino a realizzare etichette personalizzate. Con le mie illustrazioni e vignette collaboro anche con vari media online e della carta stampata. Attualmente tengo un “Telecorso” di disegno su Rete 7».

Oltre alla gente comune, sotto la tua matita sono passati molti vip. Facci qualche nome e chi ti è rimasto più impresso?

«Tra i personaggi politici, mi vengono in mente Romano Prodi, Nicola Zingaretti e Paola De Micheli ex ministra dei trasporti, una donna stupenda. Ci sono anche volti noti dello spettacolo come Filippo Roma delle Iene e molti altri. A tutti loro ho consegnato personalmente la tavola, ricevendo lodi e sorrisi. Ricordo con piacere la volta in cui Greta Thunberg venne a Torino per manifestare in favore dell’ambiente. Per l’occasione avevo realizzato tante caricature di questa giovane attivista svedese. È stato bellissimo vedere i ragazzi del Fridays for Future sollevare le mie vignette al cielo come fossero un manifesto».

La più grande soddisfazione?

«Fu quando Alessandro Sicchiero, il sindaco di Chieri, dove abito, che allora era candidato a primo cittadino, consegnò in dono a Nicola Zingaretti, che era venuto in visita, la caricatura che avevo realizzato apposta per lui. Era ancora l’epoca in cui disegnavo in bianco e nero. Fu una soddisfazione ed un onore enorme».

Chi è il caricaturista o vignettista che stimi e ammiri di più?

«Ad oggi è il mitico Makkox per la semplicità dei tratti. Se invece parliamo di caricaturisti che non ci sono più, posso dire che provo grande ammirazione per lo scomparso Mario Pavese di Moncalvo. La tecnica del Pavese è molto simile al mio stile di ritrarre in modo “cortese”, che poi è molto piemontese: si cerca, senza offendere, di rendere comunque simpatici i soggetti ritratti».

Ho sperimentato su di me la tua bravura e ne sono rimasta estasiata. Come hai scoperto questa passione?

«Da bambino mio padre mi raccontò di un viaggio che fece a Londra e che si pagò facendo i ritratti. La cosa mi piacque molto e così, appena ebbi l’età, ripercorsi le sue orme con uguale successo».

Che cosa provi quando disegni?

«Tanta gioia e impazienza di finire. Inoltre, disegnare produce rilassatezza e non senti lo scorrere del tempo. Perciò c’è un connubio tra rilassatezza e impazienza di finire per consegnare in fretta il lavoro, perché altrimenti la persona ritratta si stufa».

Qual è stata la tua prima caricatura?

«Le prime caricature le ho fatte alle scuole medie. Ritraevo i compagni e soprattutto i professori. Quelle degli insegnanti, naturalmente, giravano sottobanco per creare ilarità, mentre quelle dei compagni le ho ancora sul diario e vicino c’è il nome di ognuno».

Che scopo ha per te l’arte della caricatura?

«Primo: ridere; secondo: sintesi. Il disegno è sempre una sintesi e una caricatura dovrebbe essere una sintesi ancora più estrema. Il segreto è cogliere e riportare in pochissimi elementi ciò che interessa rappresentare del soggetto che hai davanti. Se poi c’è il sorriso è tutto perfetto. Freud diceva: “Scherzando, si può dire tutto, anche la verità”. Infatti, quando chiedo ad una persona che cosa mettere nella sua caricatura, mi sento uno psicoanalista, che domanda al paziente di sintetizzare la propria vita in pochissimi aspetti».

Gli ingredienti di una buona caricatura?

«Sintesi, ironia e gentilezza».

Qual è l’aspetto del tuo lavoro che ti diverte di più?

«I commenti dei soggetti ritratti, detti dal vivo o in chat. Quando fai un ritratto, chi lo riceve prova ammirazione per l’abilità e questo fa certamente piacere. Ma quando fai vedere la caricatura, la gente ride. E quando hai fatto ridere, sai che hai fatto centro, sai che hai creato un contatto con l’animo gentile dell’altra persona. Non importa se è un tipo grande e grosso, anziano o stanco. Se riesci a farlo ridere con gentilezza è come farlo tornare piccolo, fanciullo e spensierato».

Ai matrimoni o alle manifestazioni in cui partecipi per intrattenere con la tua arte, quali sono le richieste più frequenti che ti vengono fatte?

«Le donne chiedono di essere migliorate esteticamente, ma non sanno che agli occhi di un ritrattista son tutte belle. Quando disegni, anche una ruga diventa interessante. Ma per farle contente, uso dei “trucchi” in modo che siano tutte piacenti. Il ritrattista, alle volte, può essere più gentile della spietata macchina fotografica (ride, ndr). Invece, gli uomini hanno piacere di essere rappresentati con un bicchiere in mano, c’è chi preferisce il vino, chi la birra. Oppure mi chiedono di essere rappresentati con i simboli del loro mestiere o delle loro passioni. La sintesi grafica mi porta così a disegnargli tra le mani canne da pesca, strumenti musicali, chiavi inglesi o altro ancora».

Hai parlato di trucchi del mestiere, puoi svelarcene qualcuno?

«Sfinare il volto, evitare di mostrare gobbe del naso o doppi menti, ma anche certe rughe. Quella delle guance ad esempio, la chiamo la ruga dell’età, basta allungarla o accorciarla per invecchiare o ringiovanire una persona. Anche la posa in cui ritrai un soggetto è importante. Come molti miei colleghi, uso ritrarre nella “posa leonardesca”. Che è una via di mezzo tra il volto di lato e quello frontale».

È più difficile ritrarre un uomo o una donna?

«Per gli uomini devi fare attenzione a non renderli troppo femminili, ad esempio non vanno fatte le ciglia e non gli importa se li rappresenti con l’età che hanno. Le donne, invece, cerco di farle sempre un po’ più giovani, perché se gli aggiungi anche solo un mese se la prendono».

Come ti comporti con i soggetti più permalosi?

«Mi do alla fuga (ride, ndr). A parte gli scherzi, cerco di risolvere il problema all’origine con piccole accortezze. Ad esempio, cerco di abbellire i soggetti e faccio molta attenzione alle altezze. Nelle caricature di coppia, gli uomini preferiscono essere un po’ più alti del gentil sesso».

Quali sono gli elementi che cerchi di cogliere nelle persone che hai di fronte?

«Gli occhi ed i capelli. Fai bene occhi e capelli e hai fatto il 90% del lavoro».

La caricatura che ti ha emozionato maggiormente?

«Di sicuro quella fatta a Camillo Benso Conte di Cavour, un pezzo di storia della nostra Italia. Per lui ho realizzato un importante lavoro con molte caricature per la comunicazione della città di Santena. Ad esempio ora, in manifesti, striscioni… viene raffigurato in bicicletta con la maglia rosa in onore del Giro d’Italia che farà tappa proprio lì».

Che tecniche usi quando lavori?

«Dal vivo lavoro direttamente a pennarello per rendere il disegno veloce e subito ben visibile. Un tempo utilizzavo le matite, ma disegnando direttamente a pennarello risparmi un sacco di tempo. Arrivo a fare caricature anche in un minuto. Ma le matite mi hanno insegnato molto. Ho un vaso pieno dei mozziconi delle matite che ho consumato. Quando lavoro in studio, invece, utilizzo la mia amata tavoletta grafica - presto ho intenzione di realizzare un corso sul suo utilizzo -, che mi dà il vantaggio di non dover più temperare le matite (ride, ndr)».

Che cosa consigli a chi vuole fare il disegnatore e il caricaturista?

«Fate tante caricature, anzi tantissime. Adattatevi ai suggerimenti di chi le riceve e soprattutto sbagliate tanto, perché è solo sbagliando molto che ci si perfeziona».

Progetti futuri?

«Creare una scuola per giovani caricaturisti per trasmettere il mio sapere e permettere a chi ama il disegno di poter vivere divertendosi con la propria passione».

I tuoi contatti…?

«Francesco Colangelo, ovvero YatriArte come mi identifico sul web (www.yatriarte.it). Su Facebook ho il profilo Francesco Yatri Colangelo (Ritrattista caricaturista illustratore)».

C’è qualcosa che vuoi augurare ai nostri lettori?

«Auguro che non smettano mai di sorridere. In questo momento difficile, un sorriso è più importante che mai!».