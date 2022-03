A Mondovì si presenta “Il diario di Maria”, una storia di Donne, Montagna e Resistenza

Mancano poche settimane alla tradizionale ricorrenza del 25 aprile, una data imprescindibile per l’evoluzione storica e sociale del nostro Paese. Affinché la tematica della Resistenza e l’eco della libertà possano ancora riecheggiare nel tempo, allora, l’Associazione Culturale Gli Spigolatori organizza, con il patrocinio della Città di Mondovì, la presentazione del romanzo “Il diario di Maria” della cuneese Cinzia Dutto. Una toccante e genuina storia di Donne, Montagna e Resistenza che intreccia amore e morte, uomo e natura, realtà e finzione. Appuntamento sabato 2 aprile alle ore 17.30 in Sala Scimè (Corso Statuto 11/D). Ingresso libero in conformità con le norme di sicurezza previste. Per eventuali informazioni e prenotazioni: assoc.spigolatori@gmail.com ; 339.7161997.