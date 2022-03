Al Milanollo un folto pubblico ha seguito la presentazione del volume "Savigliano, un millennio tra arte, storia e cultura"

Sabato 26 marzo alle 17,30, un teatro Milanollo gremito ha ospitato la presentazione dell'elegante volume edito L'Artistica dal titolo "Savigliano, un millennio tra arte, storia e cultura".

In dettaglio il libro, disponibile dall'inizio dello scorso dicembre in libreria, propone oltre 600 immagini inedite della città, in un percorso che ne mette in luce la straordinaria ricchezza artistica.