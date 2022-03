Alluvione 2020, Bergesio (Lega): “Fondi un aiuto concreto ai Comuni cuneesi”

Così il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta l’assegnazione da parte della Regione Piemonte a 30 Comuni cuneesi di 18,5 milioni di euro per il ripristino dei danni dell’alluvione del 2 e 3 novembre 2020.

Fondamentale intervenire con la pulizia dei fiumi per cercare di scongiurare le conseguenze di eventi calamitosi come quelli del 2020 che purtroppo sono sempre più frequenti”.

“Con i 18,5 milioni di euro assegnati dalla Regione Piemonte al Cuneese per il ripristino dei danni causati dall’alluvione del 2020, i nostri Comuni riceveranno un aiuto concreto e importante per la tutela del territorio.

In tutto, il Governo ha sbloccato 66 milioni per il Piemonte: la Provincia di Cuneo, con 18,5 milioni di euro e 93 progetti, è la prima beneficiaria del pacchetto di interventi, il quarto.

“Un aiuto importante per le nostre comunità che potranno così procedere con l’ulteriore messa in sicurezza del territorio e con la prevenzione di nuovi eventi calamitosi - afferma Bergesio-. Ringrazio la Regione Piemonte, da tempo impegnata per la tutela di tutto il territorio piemontese”.